Un’area di bassa pressione abbraccia la Sicilia determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Questo determina allerta gialla e condizioni meteo avverse nell’isola.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Allerta gialla in sette province

Torna il maltempo in Sicilia ed è nuova allerta gialla nell’isola con condizioni meteo avverse. La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso, il numero 23164 indica precipitazioni diffuse, temporali e probabili grandinate. La nota indica sette province in allerta gialla. Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Caltanissetta ed Enna. Escluse Ragusa e Siracusa ma anche in quelle province le piogge non dovrebbero mancare.

Condizioni Meteo avverse

L’avviso parla anche di condizioni Meteo avverse. “Dal primo mattino di domani, mercoledì 14 giugno, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Temperature in lieve aumento

Aumentano leggermente le temperature. Massime previste tra i 24 ed i 28 gradi.

Previsti 28 gradi ad Agrigento, 28 a Caltanissetta, 26 a Catania, 24 ad Enna, 25 a Messina, 26 a Palermo, 27 a Ragusa, 26 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata si noterà un po’ di instabilità solo sui settori montuosi, in Emilia Romagna e in Liguria, altrove nubi irregolari.

Centro: Il tempo andrà via via peggiorando con piogge e temporali anche forti praticamente su tutte le regioni. Temperature in diminuzione.

Sud: Sulla Sardegna è attesa un’intensa fase di maltempo, poi i temporali conquisteranno gran parte delle regioni, non i settori ionici.

Per giovedì

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata responsabile di ampi rasserenamenti. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Rasserena in serata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: Temporali irregolari sulle Dolomiti, sulle zone pianeggianti il bel tempo sarà prevalente con cielo a tratti nuvoloso e clima caldo.

Centro: Condizioni di maltempo anche intenso su basso Lazio, Abruzzo e Molise, tempo più soleggiato in Toscana, Umbria e resto del Lazio.

Sud: Temporali forti possibili su gran parte dei settori, ma meno su quelli ionici e sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature in calo.

Venerdì 16 giugno

Nord: Fatta eccezione per qualche nota instabile sul Trentino Alto Adige, la giornata trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Clima caldo estivo.

Sud: Nel corso del giorno saranno possibili piogge e temporali sulla Puglia, a tratti pure sulla Calabria interna e in provincia di Messina.