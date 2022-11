A forte rischio i collegamenti marittimi con le isole minori

Una nuova saccatura atlantica raggiunge il Mediterraneo. Ne consegue una nuova fase di maltempo con piogge, rovesci e temporali, più estesi e intensi sui settori occidentali della Sicilia. Venti tesi o forti dai quadranti sud-occidentali con raffiche nell’intorno dei 50-70 km/h. Mari da molto mossi ad agitati; fino a molto agitato o grosso il settore occidentale del Tirreno con intense mareggiate su Egadi e coste del Trapanese. A forte rischio i collegamenti marittimi con le isole minori.

Condizioni meteo avverse, allerta gialla in tutta l’isola

L’autunno irrompe pesantemente in Sicilia dove continua l’ondata di maltempo e dove viene indicata per martedì 22 novembre, allerta gialla in tutte e nove province dell’isola. Nella nota si evince che domani sarà caratterizzato da condizioni meteo avverse. Lo si legge nell’avviso numero 22325 protezione civile.

Temperature rimangono stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Massime comprese tra gli 11 ed i 21 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 20 a Catania, 11 ad Enna, 18 a Messina, 17 a Palermo, 15 a Ragusa, 21 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il ciclone Poppea si abbatte sulle nostre regioni con piogge battenti, venti forti e nevicate sulle Alpi anche sotto i 1000m.

Centro: Il ciclone Poppea piomba sulle nostre regioni generando una fortissima fase di maltempo su gran parte dei settori. Venti di Burrasca.

Resto del Sud: Il ciclone Poppea colpisce le regioni con nubifragi in Campania, piogge in Basilicata, temporali in Calabria e Sicilia. Venti di burrasca.

Per mercoledì 23 novembre

La circolazione ciclonica tende ad indebolirsi e a traslare verso i Balcani, alimentando tuttavia ancora annuvolamenti a tratti compatti e rovesci intermittenti su Calabria e Sicilia, più insistenti lungo i rispettivi versanti tirrenici. Ancora piuttosto ventoso con raffiche di Ponente a tratti superiori a 50-70 km/h.

Mari: basso Tirreno e Canale di Sicilia agitati o molto agitati, Ionio mosso o molto mosso.

Nord: Condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti variabili, temperature minime in sensibile calo.

Centro: Torna il bel tempo sulle nostre regioni. Giornata con più nubi su Sardegna, Toscana e Umbria, ma con rare piogge, più sereno altrove.

Resto del Sud: Venti di Maestrale con dei temporali sul basso Tirreno. Sul resto dei settori e regioni il sole sarà prevalente, ma meno in Sicilia.G

Per giovedì 24 novembre

Nord: Giovedì, aumento della pressione. Venti freschi settentrionali spazzeranno gran parte delle regioni, cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Pressione generalmente stabile. A parte qualche annuvolamento sulla Toscana, altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque.

Sud: Ancora qualche pioggia su Calabria e Nord della Sicilia, altrove avremo invece avremo un maggiore soleggiamento. Temperature stabili.