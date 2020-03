Le previsioni

Residui di variabilità in Sicilia, ma da martedì rivedremo il sole primaverile. La giornata di domani lunedì 16 marzo sarà ancora segnata da una importante nuvolosità.

Le correnti umide trascinate dalla bassa pressione, stazioneranno fino a domani determinando annuvolamenti sulla Sicilia e in modo più irregolare sulla zona ionica con possibilità di deboli piovaschi non degni di nota nel settore centro-orientale.

Nel dettaglio, sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Sul litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Nel siracusano, nel ragusano e nel catanese si potrebbero verificare fenomeni di deboli piovaschi.

Temperature minime in generale calo così come le massime relativamente al versante centro-orientale. Tra i 15°C e i 17°C le massime di Catania, Ragusa e Siracusa, picchi di 19-20°C a Trapani, Palermo e Messina. Venti moderati di Levante e Grecale. Rinforzano i mari: Ionio da molto mosso a localmente agitato; Canale di Sicilia mosso o molto mosso; Tirreno poco mosso. Zero termico nell’intorno di 2500 metri.

Il maltempo ci lascerà presto. Da martedì infatti il flusso di correnti umide scivolerà verso est riconsegnando un tempo mite e sereno per effetto del sopravanzare di un nuovo anticiclone che, si sa, sgombera i cieli e aumenta le temperature.