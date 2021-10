Torna a splendere il sole sulla Sicilia dopo un week end di pioggia (soprattutto il sabato) e tornano anche le temperature più alte della media stagionale sull’isola. La pioggia si sposta, invece nel Nord del paese. Ecco le previsioni del sito IlMeteo.it da oggi e per i prossimi giorni

LUNEDI 04 OTTOBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di forte maltempo a partire dal Nordovest verso il Triveneto a sera inoltrata. Più soleggiato in Emilia Romagna. Venti di Scirocco. Centro: La giornata sarà contraddistinta da rovesci e temporali molto forti sulla Toscana. Nubi sparse altrove, ma in tarda serata peggiorerà fortemente sul Lazio. Venti di Scirocco. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno ovunque.

MARTEDI 05 OTTOBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e temporali quasi ovunque. Più sole solo su Emilia Romagna, cuneese e imperiese. Venti forti. Centro: La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile con rovesci e temporali a carattere sparso su Toscana, Umbria e Lazio. Piovaschi sulle Marche, più sole altrove. Sud: La giornata trascorrerà con un graduale, ma intenso peggioramento del tempo in Campania dove sono attesi temporali forti e nubifragi con rischio allagamenti. Qualche pioggia in Sicilia.

MERCOLEDI 06 OTTOBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile con rovesci o temporali al Nordest, mentre al Nordovest il sole sarà prevalente con cielo sereno. Temperature massime tra 17 e 22°. Centro: La giornata sarà contraddistinta da rovesci o temporali sparsi su Marche, Umbria e Lazio centro-meridionale. Il tempo sarà più soleggiato sul resto delle regioni. Venti moderati. Sud: La giornata trascorrerà con rovesci temporaleschi ancora possibili su gran parte della Campania. Qualche pioggia potrà bagnare il Salento. Altrove, cielo irregolarmente nuvoloso.