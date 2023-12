L'annuncio del sindaco Roberto Lagalla: "Inizio interventi entro 2024"

Riaprire la strada panoramica di Monte Pellegrino. Una missione che, fine a poco tempo fa, sembrava quasi impossibile. E invece oggi è arrivato l’annuncio che nessuno si è aspettava. A darlo è stato il sindaco Roberto Lagalla, intervenuto questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi di Natale e Capodanno. Il primo cittadino ha infatti dichiarato che è arrivato il via libera per l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi sulla panoramica di Mondello. Parole confermate nel pomeriggio dall’assessore regionale competente Elena Pagana. Fatto a cui si provvederà attraverso l’installazione di una rete paramassi su quella che è l’area nei pressi della sede stradale di via Monte Ercta. Una strada chiusa ormai da decenni e che, come mostrato dalla redazione di BlogSicilia, è stata ormai inghiottita dalla vegetazione circostante.

Monte Pellegrino, via libera dalla Regione ai lavori









L’ok è infatti stato concesso dalla commissione competente dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente. Gruppo di lavoro che, per stessa ammissione del sindaco questa mattina, non si riuniva ormai da tempo. Interventi di messa in sicurezza attesi da tempo immemore. Ritardi che hanno avuto come logica conseguenza la chiusura della sede stradale ormai da un paio di decenni. Oggi il sindaco Roberto Lagalla annuncia la svolta, sbilanciandosi anche sulla possibilità data di inizio lavori. “Non credo che riusciremo ad arrivarci per il Festino – ha dichiarato il sindaco -. Ma sono sicuro che Santa Rosalia ci aiuterà per avviare i lavori entro il 2024 e di consegnare le opere ai palermitani nel più breve tempo possibile”.

Gli interventi in vista del 400° Festino

Opere che, qualora eseguite, permetterebbero di restituire ai palermitani la seconda strada d’accesso al santuario di Monte Pellegrino. Via che offre non solo degli scorci del golfo di Mondello mozzafiato, ma che soprattutto consentirebbe di avere un’alternativa sul fronte della viabilità a via Pietro Bonanno. Strada peraltro sulla quale il Consiglio Comunale ha dato il via libera per lo stanziamento da 900.000 euro per il rifacimento della sede stradale. Un intervento fortemente voluto dalla Giunta e dal sindaco Roberto Lagalla in vista del 400° Festino di Santa Rosalia in programma nel 2024.