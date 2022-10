In manette a Montelepre un uomo di 45 anni

Nuovo presunto caso di violenza sessuale nel Palermitano. Ad essere stato arrestato a Montelepre un uomo di 45 anni accusato di aver abusato della figlia che oggi è appena 18enne.

Il racconto della vittima

Stando alle indiscrezioni che trapelano, sarebbe stata la stessa vittima ad avere raccontato tutto alla polizia che ha raccolto la denuncia. Ad avere operato la squadra mobile di Palermo che dopo aver raccolto alcuni elementi indiziari ha fatto scattare le manette ai polsi del 45enne. Pare che le violenze andassero avanti sin da quando la ragazza aveva appena 9 anni.

Il racconto

Gli inquirenti hanno ascoltato la giovane, appena 18enne, che avrebbe riferito loro delle violenze subite da parte del padre. Attenzioni che si sarebbero protratte nel tempo. Adesso la giovane avrebbe deciso di dire basta e di riferire ogni particolare agli agenti. La polizia ha operato con la massima discrezione e velocità per riuscire a chiudere il cerchio nel più breve tempo possibile. Al momento non si conosco altre indiscrezioni sull’accaduto.

Violenza a Palermo nell’agosto scorso

Non è certo la prima volta che nella zona del Palermitano emergono fatti del genere. Nell’agosto scorso una ragazza tedesca di 25 anni, che si trovava a Palermo per motivi di studio, ha raccontato in ospedale di essere stata violentata di notte, poco prima che potesse rientrare in casa. Dopo una serata passata con amici, la giovane – come poi denunciato – sarebbe stata importunata da un coetaneo che si sarebbe avvicinato a lei con una scusa mentre passeggiava dalle parti di via Polara, non lontano dal tribunale. Il giovane l’avrebbe aggredita per poi abusare sessualmente di lei e scappare facendo perdere le proprie tracce. A denunciare l’episodio, dopo essersi almeno in parte ripresa dallo choc, è stata la stessa ragazza che è andata in ospedale per farsi controllare.

I reati contri i minori nel 2021 in Sicilia

Proprio nelle scorse settimane sono emersi dei dati sulle violenze in Sicilia contro i minori. Sono stati 564 i reati di questo tipo commessi nel 2021, in calo del 16% dal 2020. I dati, forniti dalla polizia di Stato, emergono dal “dossier indifesa 2022” di Fondazione Terre des Hommes, presentato a Roma, in occasione della “Giornata mondiale delle bambine” dello scorso 11 ottobre. A livello nazionale il numero dei reati commessi in danno di minori nel 2021 segna uno sconfortante record, superando per la prima volta quota 6mila. In Sicilia, nel 2021, calano i maltrattamenti, ma aumentano le violenze sessuali.