Il cantante è un fan del dolce tipico della Sicilia

Cannoli siciliani, la passione di Gianni Morandi per il dolce simbolo della nostra regione

Gianni Morandi la scorsa estate è stato in giro per la Sicilia per un tour anche gastronomico

Preparare a casa i cannoli siciliani è possibile, ma esiste anche il kit per fare prima e meglio

Gianni Morandi è un amante della cucina siciliana. La scorsa estate il cantante ha girato in lungo e largo la nostra regione a caccia del meglio della nostra tradizione gastronomica. Dopo essere stato sedotto dalla arancini, Morandi ha capitolato con il cannolo. Il re della pasticceria siciliana è un tubo di pasta fritta croccante farcito con crema dolce di ricotta e canditi. Gianni Morandi ha subito un brutto incidente lavorando in campagna. Al cantante più amato dagli italiani, l’augurio di riprendersi e poter presto tornare in Sicilia a gustare i suoi amati cannoli.

Ecco gli ingredienti per i cannoli siciliani

Per la pasta

250 g di farina 00

30 g di zucchero

30 g di strutto

1 uovo piccolo

50 ml di Marsala

10 ml di aceto

un pizzico di sale

scorza d’arancia

2 g di cannella in polvere

1 tuorlo d’uovo

olio di arachide

per la crema

800 g di ricotta di pecora

320 g di zucchero a velo

per decorare

scorzette d’arancia candite

ciliegie candite

pistacchi di Bronte

gocce di cioccolato fondente

cannella in polvere

zucchero a velo

Se volete far felice Gianni Morandi ecco come preparare il cannolo a casa

Setacciate la farina con la cannella in una ciotola. Sabbiate la farina disperdendo con la punta delle dita lo strutto, aggiungete lo zucchero e la buccia d’arancia grattugiata. Stendete un terzo dell’impasto alla volta. Lo spessore deve essere di 1,5 mm. Con un coppapasta da 10 cm di diametro ricavate dei dischi che allungherete leggermente per ricavare un ovale. Saldate i lembi esterni con il tuorlo. Coprite i cannoli pronti per la frittura con pellicola per alimenti, evitando che si asciughino in superficie. Immergete i cannoli in olio a 175°C, con la saldatura verso in basso. Sulla superficie dei cannoli si formeranno delle bolle molto friabili. In pochi secondi saranno dorati. Attendete che arrivino a temperatura ambiente prima di estrarre il cannello metallico.

Per la crema: setacciate la ricotta ben scolata dal siero, lavoratela per un minuto con le fruste elettriche, incorporando lo zucchero a velo. Le cialde di cannolo vanno farcite con la crema di ricotta solo al momento di servirle, utilizzando un sac à poche con bocchetta liscia da 16 mm o una spatola. Decorate le estremità in base alle preferenze: con zucchero a velo, canditi di ciliegia e arancia, cioccolato fondente, pistacchio tritato, cannella o un mix.

Per chi ha meno tempo basta un click per preparare i cannoli a casa

Realizzare a casa questo tubo dolce sembra la classica impresa impossibile. Ma oggi basta un click. Per realizzare il vero dolce della tradizione siciliana, con i migliori ingredienti, basta contattare Insicilia.com e richiedere il kit. Quando la confezione arriva, potrete preparare dei cannoli meravigliosamente friabili e croccanti all’esterno con un centro di ricotta dolce incredibilmente cremoso da guarnire con la scorza d’arancia al profumo di Sicilia. Il kit comprende tutti gli ingredienti – di assoluta qualità – per realizzare i cannoli.