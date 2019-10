I tour

La Sicilia è da sempre una delle località più gettonate per le vacanze tanto che migliaia di turisti durante il periodo estivo popolano le sue spiagge e le sue strade.

Questa infatti è una terra ricca di arte e cultura, di bellezze naturali e di buoni sapori, conosciuta da tutti per il suo mare limpido e per le sue bellissime spiagge. Ammirare tutte le bellezze della Sicilia può essere complicato per quante sono le isole, le spiagge e le cale da visitare. Nonostante ciò, la presenza di un gran numero di porti rende possibile spostarsi facilmente da un luogo all’altro per poter apprezzare tutto ciò che l’isola offre. Per questo motivo il noleggio di una barca a vela in Sicilia è sicuramente una buona idea. Considerato quanto offre l’isola, e dal momento che spesso i turisti hanno la possibilità di poter godere di questi posti incantevoli solo per alcuni giorni, vi suggeriamo 5 tra i migliori itinerari per scoprire le bellezze della Sicilia.

Primo itinerario

Il primo itinerario comprende le isole Eolie dove cultura, storia, sapori e odori si mischiano ad un paesaggio stupendo. Le isole che formano l’arcipelago sono 7, ma tra queste meritano una menzione particolare Vulcano, Lipari e Stromboli. Lipari è senza dubbio una delle più belle tra le isole Eolie, ricca di storie e tradizioni. Questa terra, abitata sin dal Paleolitico, ospita un grande castello di epoca medievale, oggi convertito in museo da alcuni anni. Vulcano invece è famosa per le spiagge di sabbia nera ma soprattutto per la presenza di sorgenti termali il cui effetto curativo per la pelle è ormai apprezzato da molti. Per concludere, Stromboli sorge su uno dei due vulcani che al momento sono ancora attivi in Italia. Qua il paesaggio è sicuramente diverso dalle altre isole; la roccia vulcanica prevale sulla vegetazione, con tante grotte e formazioni ferrose che danno una conformazione particolare all’isola.

Secondo itinerario.

Il secondo itinerario – per cui è possibile partire proprio da una delle 7 isole Eolie – comprende una visita a Cefalù, facilmente raggiungibile grazie alla presenza del porto. La particolare architettura influenzata dalla dominazione araba e normanna, rende Cefalù uno dei più belli borghi d’Italia, che si specchia in un mare cristallino.

Terzo itinerario

Il terzo itinerario prevede una prima tappa a San Vito lo Capo. Qui, ai piedi del monte Monaco, è possibile apprezzare una delle più belle spiagge d’Italia. Si tratta di visitare uno dei luoghi della Sicilia più affascinanti, reso unico per la presenza di piccole case di pescatori raggiungibili attraverso strade molto strette. Una volta conclusa la visita in questo piccolo angolo di paradiso è possibile raggiungere la città di Trapani, nota anche come “città delle cento chiese”. Qui si può ammirare la cattedrale di San Lorenzo e il santuario dell’Annunziata

Quarto itinerario

Il quarto itinerario prevede una tappa a Marsala, a due passi dalla laguna più estesa della Sicilia (lo Stagnone). Il borgo merita senza dubbio una visita; da non perdere una passeggiata nel centro storico, dove è possibile visitare il Duomo e il famoso mercato del pesce locale. Per concludere, vi consigliamo di passare dalle cantine Florio che producono uno dei vini più buoni dell’intera Sicilia.

Quinto itinerario

Il quinto itinerario prevede una tappa nell’arcipelago delle isole Egadi che comprende le isole di Favignana, di Levanzo e Marettimo. Qui il mare cristallino e la rigogliosa vegetazione restituiscono uno dei paesaggi più belli dell’intera Sicilia. Queste isole sono spesso scelte da tutti coloro che amano fare una passeggiata in mezzo alla natura e che non vogliono rinunciare alla stupenda vista del bellissimo mare siciliano. Qui infatti sono presenti una serie di percorsi da trekking che permettono a tutti di godersi un panorama mozzafiato. Imperdibile una visita alla Grotta del Genovese e al museo del mare d’Europa.