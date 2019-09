Parte dalla Sicilia il nuovo percorso per una nuova “governance” dei giovani di Forza Italia. Lunedì 30 a Villa Zito, a Palermo, si incontreranno i vari dirigenti e coordinatori cittadini degli azzurri per cominciare a discutere del futuro del partito giovanile in Sicilia.

Per Giovanni Tarantino, vice coordinatore giovani di Palermo, “E’ importante che ci sia un confronto tra di noi per verificare la possibilità di dettare delle regole chiare che permettano che il prossimo coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia sia espressione di una larga maggioranza se non addirittura unitaria. Ecco perchè proporrò ai dirigenti delle altre provincie – prosegue Tarantino – che si tenga un congresso regionale che in modo chiaro e limpido dia mandato al nuovo coordinatore regionale di rappresentare al meglio il partito azzurro”.

Se l’idea congressuale di Tarantino, che porterà al tavolo dell’incontro a Villa Zito, sarà accolta potrà essere proposta al nuovo commissario nazionale Marco Bestetti che nei prossimi giorni arriverà a Palermo per incontrare il commissario regionale Gianfranco Miccichè, proprio per identificare il profilo ideale del nuovo commissario regionale giovani.