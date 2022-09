Due vasti roghi scoppiati a Palazzo Adriano

Due grossi incendi sono divampati questa mattina nella zona di Palazzo Adriano, nel Palermitano. Un primo vasto rogo nella zona di Lago Gamma e una seconda a Rocca della Ferita.

Canadair in azione

Stanno intervenendo due canadair e le squadre da terra antincendio della forestale e dei vigili del fuoco per cercare di proteggere le abitazioni e le aziende agricole. Il vento di scirocco che soffia in quelle zone tra l’agrigentino e la provincia interna di Palermo sta alimentando le fiamme.

Ieri bosco in fiamme nel Trapanese

E’ un’estate dove i roghi sono senza soluzione di continuità in Sicilia. Appena ieri il bosco Angimbè è stato di nuovo attaccato da un probabile raid piromane che ha divorato buona parte del suo polmone verde. L’area che si trova a Calatafimi, nel Trapanese, ha visto andare in fumo all’incirca una cinquantina di ettari secondo le prime approssimative stime. E’ stato necessario l’intervento aereo per potere riuscire a domare le fiamme in serata ed evitare danni ben peggiori. La parte del bosco andata a fuoco era una zona impervia, difficile da raggiungere con mezzi da terra. Ecco perché è stato necessario l’intervento di canadair ed elicotteri della forestale. Da terra invece vigili del fuoco, protezione civile, forestale e varie associazioni di protezione civile hanno fatto quel che potevano arginando l’avanzata del rogo.

Altra devastazione lo scorso week-end

Nello scorso week-end la Sicilia è stata ancora devastata dagli incendi. Fiamme e paura anche a Catania. Un incendio ha interessato le aree ad ovest della pista di volo dell’aeroporto di Catania, secondo quanto aveva reso noto la Sac, la società che gestisce lo scalo etneo. Un rogo che ha determinato gravi disagi alle operazioni di volo programmate. E’ stato inoltre necessario anche un elicottero a supporto dello spegnimento dell’incendio alla riserva dell’Irminio nel Ragusano. Sul posto si sono recate 4 squadre dei vigili del fuoco, personale della forestale e della protezione civile. Il rogo alimentato dal vento, ha interessato parte della riserva dell’Irminio e minacciato un resort. Un altro incendio ha interessato un capannone a Donnalucata nello Sciclitano.