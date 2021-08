L’attività di vigili urbani e polizia

La polizia municipale, nell’ambito delle attività di controllo del territorio predisposte per la stagione estiva finalizzate al contrasto all’abusivismo e alla verifica del rispetto delle misure di contenimento del covid19 in ambito movida, la scorsa notte ha effettuato numerosi controlli tra le borgate marinare e Palermo città. Il bilancio parla di due locali chiusi, altre due denunce per occupazione di suolo pubblico e numerose multe.

Primo blitz a Sferracavallo

La pattuglia, composta da 6 agenti appartenenti al Caep, il nucleo di controllo attività economiche e produttive, ha provveduto ad effettuare, in prima serata, dei sopralluoghi nella borgata di Sferracavallo, luogo frequentato in questo periodo da turisti e residenti, riscontrando che tre ristoranti di via Torretta occupavano il suolo pubblico in assenza di concessione, violando altresì il regolamento Dehors. I gestori sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per invasione del suolo pubblico e per aver deturpato una porzione di suolo ricadente nella riserva naturale di Capo Gallo, destinandola ad un uso incompatibile con il suo carattere naturale e minacciandone la sua conservazione ed integrità. Per lo anche una sanzione anche per l’assenza di autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto. I verbali ammontano complessivamente a oltre 4.500 euro.

Segnalazioni e multe in via Vittorio Emanuele

Nel corso della serata gli agenti sono stati contattati dalla centrale operativa su segnalazione di residenti per verificare l’attività di musica e ballo in corso Vittorio Emanuele. Al loro arrivo in due diversi locali è stata riscontrata la veridicità della segnalazione, con musica su strada e numerose persone dedite al ballo prive di mascherine e assembrate. Con l’ausilio della polizia è stato riportato l’ordine e i numero clienti sono stati allontanati; gli agenti del Caep hanno provveduto a sanzionare i gestori dei pub per un importo di 400 euro ciascuno e a porre sotto sequestro amministrativo per 5 giorni i locali, sanzione accessoria prevista per la violazione delle misure anti-covid da parte delle attività.

L’assessore Giambrone: “Apprezzamento per l’attività”

“Esprimo apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente dalla polizia municipale a garanzia del rispetto delle regole e del vivere civile” viene espresso dal vicesindaco e assessore alla Polizia municipale, Fabio Giambrone.