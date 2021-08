I controlli attivati dalla polizia municipale a Palermo

Il vice sindaco, Fabio Giambrone ed il comandante della polizia municipale, Vincenzo Messina, hanno predisposto un servizio mirato al contrasto dell’abbandono illecito dei rifiuti provenienti da altri Comuni. In virtù di questa disposizione, a partire già da oggi, in via Ernesto Basile agenti della polizia municipale hanno sanzionato 42 trasgressori.

La mappa della residenza dei trasgressori

La maggior parte dei cittadini multati risultano essere residenti in comuni diversi: Belmonte, Altofonte, Santa Cristina Gela, Bagheria, San Giuseppe Jato, Carini, Monreale, Marsala, Caccamo, Piana degli Albanesi e Terme Vigliatore nel messinese, ed anche alcuni cittadini palermitani, residenti in zone dove vige la raccolta differenziata.

I controlli proseguiranno

Giambrone e Messina hanno dichiarato che “questi controlli, volti al contrasto della migrazione dei rifiuti, continueranno quotidianamente in tutta la città” ed espresso il loro apprezzamento “per l’encomiabile lavoro svolto dal personale della Polizia Municipale”.

Il degrado diffuso ovunque

Questa task force parte essenzialmente dal problema dell’emergenza rifiuti che a Palermo sta dilagando e pare incontrollabile. Se da una parte ci sono sicuramente problematiche legati alle carenze della Rap, la società che gestisce il servizio di raccolta, dall’altra c’è anche l’evidente inciviltà di chi abbandona rifiuti per strada. Da settimane si verificano incendi di rifiuti, specie nei quartieri più periferici come a Borgo Nuovo. Appena qualche ora fa l’ultima denuncia fatta dal capogruppo della Lega a Palermo, Igor Gelarda, e dalla consigliera della Prima Circoscrizione Maria Pitarresi, che raccontano di gravi carenze igieniche riscontrate nel vicolo e nella piazza del Grancancelliere: “Purtroppo la situazione è di notevole degrado, proprio a due passi, nel vero senso della parola, dal corso Vittorio Emanuele”, dichiarano i due esponenti dell’assise.

Il Cassaro pedonale per provare ad arginare il degrado

Le discariche a cielo aperto si manifestano a pochi passo dal Cassaro, che pochi giorni fa il sindaco Leoluca Orlando con propria ordinanza ha deciso di trasformare da Ztl ad area pedonale. Sei le ordinanze: nello specifico, due ordinanze istituiscono e regolamentano l’area pedonale da piazza della Vittoria fino a piazza Villena; due ordinanze istituiscono e regolamentano l’area pedonale nel Cassaro Basso fino a piazza Marina; e due ordinanze istituiscono e regolamentano il transito di pochi autorizzati della ZTL da Porta nuova a piazza Vittoria.