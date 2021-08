Il fuoco su statali, autostrade e in zone di campagna

Vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono impegnati anche oggi in diversi fronti per decine di incendi a Palermo. Le fiamme sono divampate lungo la statale 113 in zona di Altavilla Milicia tanto che il traffico è bloccato. Fiamme anche in collina tra le villette sempre nel comune di Altavilla.

Fuoco anche lungo l’autostrada Palermo-Catania

Roghi anche lungo l’autostrada Palermo-Catania tra Trabia e Altavilla Milicia. Incendi anche nei pressi delle abitazioni a San Nicola l’Arena, frazione del comune di Trabia. Nel trapanese ci sono incendi nella zona di Segesta, al confine tra Calatafimi, Alcamo e Castellammare del Golfo. Sono state evacuate preventivamente le terme di Gorga. Anche in questo caso sono intervenuti i pompieri, i forestali, la protezione civile e il 118. Questa struttura termale è immersa nelle campagne ed è particolarmente frequentata in questi periodi estivi perché p dotata di tutti i comfort possibili, dai servizi estetici a quelli medici.

Roghi anche sul fronte orientale dell’Isola

Sulla strada statale 114 “Orientale Sicula” il traffico è rimasto bloccato in prossimità dell’insediamento industriale in contrada Bondife, nel siracusano, per la presenza di un incendio ai margini della carreggiata. Oltre alle squadre dei vigili del fuoco, sul posto è intervenuto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità. Il traffico veicolare è stato provvisoriamente deviato su strade secondarie allo svincolo di Augusta in direzione Siracusa e a quello di Melilli in direzione Catania.

Già da questa mattina soffiano i roghi

Sono ancora caldissime le temperature nel palermitano e ancora la scorsa notte sono stati appiccati incendi. Questa mattina ha continuato a bruciare la zona nei pressi di Giacalone. Un incendio divampato la scorsa notte. Vigili del fuoco, forestali e protezione civile hanno spento i roghi a Termini Imerese, ancora a Monreale, Borgetto, Partinico e San Cipirello.

Allerta rossa della Protezione Civile

Anche per oggi la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta rossa per incendi nella zona del palermitano e in tutte le altre province esclusa Messina dove l’allerta è gialla. La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per la giornata del 17 agosto.