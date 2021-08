Al vaglio le immagini di videosorveglianza

Rapina ai danni del distributore Eni di viale Michelangelo a Palermo. Due uomini armati di pistola hanno fatto irruzione nel bar dell’impianto e si sono portati via circa 800 euro. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. I due sono entrati in azione e si sono diretti alla cassa.

I banditi a volto coperto

Avevano il volto coperto. Nei giorni scorsi altri due rapinatori erano entrati in azione in via San Filippo. Qui armati di coltello hanno minacciato il titolare di un’edicola portando via soldi e gratta e vinci. Il bottino in questo caso è da quantificare. Anche in questo caso i due erano a volto coperto. Le indagini sono condotte sempre dalla polizia.