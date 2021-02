L'iniziativa

Nuovo ambulatorio per i malati di Parkinson a Palermo

Nei locali dell’Asp in via Turrisi Colonna, operativo due giorni alla settimana

E’ in funzione al Poliambulatorio Centro dell’Asp di Palermo di via Turrisi Colonna 43 un ambulatorio dedicato alla Malattia di Parkinson ed ai Parkinsonismi. E’ il primo realizzato in Sicilia in attuazione del PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale), documento di indirizzo regionale per la gestione dei pazienti affetti dalla Malattia di Parkinson.

Obiettivo della struttura è di realizzare un accesso alle cure più agevole e qualificato. Nell’ambulatorio, aperto il martedì ed il giovedì dalle 8.15 alle 13.30, si segue il paziente in tutte le fasi della malattia: dalla diagnosi al trattamento farmacologico e riabilitativo, in una rete professionale estesa dal medico di medicina generale ai centri di riferimento universitari ed ospedalieri.

“Le patologie neurodegenerative, e tra esse le sindromi parkinsoniane – ha spiegato Carlo Alberto Mariani, neurologo territoriale referente dell’Asp di Palermo per il PDTA Parkinson – rappresentano le cause più gravi di disabilità sulla popolazione nazionale. La loro rilevanza clinico-epidemiologica e sociale ha motivato la realizzazione di un percorso di presa in carico territoriale, implementando la diagnosi precoce ed il follow-up dedicato durante il percorso della malattia. Lo scopo è di garantire in tal modo una migliore qualità di vita del paziente neuroleso “.

Le prenotazioni delle visite possono effettuate di presenza o per telefono al numero 091 7032339, tramite la tradizionale ricetta dematerializzata dei medici di famiglia, con l’aggiunta della dizione “Ambulatorio Dedicato Parkinson”.