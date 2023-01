Nel centrodestra si continua a discutere

Rinnovo delle governance delle Partecipate si, ma posticipato rispetto ai piani iniziali. Roberto Lagalla torna parzialmente sui suoi passi in merito ai propositi, esposti durante l’apertura dei lavori sul rendiconto 2021 in Consiglio Comunale, relativamente al rinnovo dei Consigli d’Amministrazione delle società del Comune di Palermo. Dopo il rinnovo ad interim del CdA di Amat e l’ennesima fumata nera in casa Gesap, la notizia era già nell’aria. Non c’è l’accordo nel centrodestra per decidere le nuove cariche.

Lagalla: “Rinnovo Partecipate nelle prossime settimane”

Intesa a cui comunque si lavorerà già a partire dalle prossime settimane, così come dichiarato dallo stesso primo cittadino. Si prende tempo quindi, anche se il primo cittadino rimane fermo sulle sue posizioni in merito alla necessità di un cambiamento. Una visione che Roberto Lagalla ha espresso a margine della conferenza stampa convocata per fare il punto sui primi sei mesi della sua Amministrazione. “La governance cambierà nelle prossime settimane. Questo perchè il nostro obiettivo era quello di avviare una metodologia di lavoro con le Partecipate e di potere attribuire alle governance uscenti le responsabilità della gestione dell’anno solare 2022“. Ad ognuno il suo quindi, per poi pensare al futuro.

“Privatizzazione Gesap scenario verosimile”

In merito a quello che avverà, il primo cittadino rimane fermo sulle sue posizioni, condivise peraltro dal Governo Regionale, in merito al caso Gesap. La privatizzazione è ormai più di una possibilità. Concetto ribadito anche dal primo cittadino ai microfoni dei giornalisti. “Noi abbiamo impostato un lavoro di confronto e dialogo con tutte le Partecipate. Aziende a cui abbiamo chiesto un piano industriale e una prospettiva, che sarà esaminata e validata tecnicamente. Lo stesso vale per Gesap, che evidentemente dovrà essere idonea ad una eventuale privatizzazione, che comunque rimane certamente uno degli obiettivi possibili e verosimili dell’evoluzione gestionale di quel fondamentale segmento dell’attività economico e turistica di Palermo“.