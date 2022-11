In serata gli ultimi comizi per convincere gli elettori

Volge al termine la campagna elettorale a Partinico, nel Palermitano, dove si torna al voto domenica prossima, 13 novembre, con urne aperte dalle 7 alle 23. Tre i candidati sindaco che si sfidano e che oggi sfileranno per l’ultima volta sul palco di piazza Umberto, I di fronte alla sede centrale del municipio.

Gli ultimi comizi, ordine e orari

Per prima salirà sul palo il candidato sindaco Pietro Rao che parlerà con al fianco i suoi alleati dalle 20,30 alle 21,30. A seguire dalle 21:40 alle 22:40 ci sarà Toti Longo. A chiudere Bartolomeo Parrino dalle 22:50 alle 23:50. I primi due sono esponenti del centrodestra, che non è riuscito a presentarsi compatto dopo la rottura delle trattative 24 ore prima della scadenza della presentazione delle liste. Il terzo invece è espressione del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle.

I veleni

E’ stata una campagna elettorale senza particolari sussulti, con qualche screzio da una parte e dall’altra. Schermaglie che non hanno trovato particolari momenti di tensione, eccetto negli ultimi giorni con il Movimento 5 Stelle che ha divulgato una presunta indagine a carico di Pietro Rao nell’ambito della sua attività di farmacista veterinario. Indagine che è stata smentita dallo stesso Rao che ha preannunciato querele per tutti il cui ricavato sarà devoluto “alle fasce deboli del paese”.

Alle urne dopo uno scioglimento per mafia

Partinico è ancora convalescente. Viene da quasi 3 anni e mezzo di commissariamenti: il primo per le dimissioni dell’allora sindaco Maurizio De Luca, il secondo durato quasi due anni e mezzo a causa di uno scioglimento per mafia. Inoltre c’è stato anche un dissesto finanziario, dichiarato nel 2018, che ha portato ad un percorso di risanamento e ad anni difficili con manovre finanziarie lacrime e sangue. La triade commissariale attualmente in carico ha approvato due strumenti finanziari e due rendiconti, ha realizzato un sistema di controlli molto rigido e impossibile da poter “bucare” con ingerenze criminali esterne.