Ha scelto Portella della Ginestra, come primo luogo da visitare da segretario regionale del Partito Democratico in carica. Lo aveva annunciato Anthony Barbagallo, al momento della sua proclamazione sabato scorso a Morgantina, e ha mantenuto l’impegno, scegliendo un luogo simbolico ai cui valori e principi il PD siciliano deve ispirarsi per “un un presente diverso e un futuro migliore, fatto – spiega – di giustizia sociale, eguaglianza, tutela del nostro patrimonio storico, culturale ed architettonico, di lotta contro la cementificazione, lotta per la difesa dell’ambiente, e contrasto ad ogni forma di illegalità”.

Per le stesse ragioni in questo luogo si è tenuta, all’ombra della stele che ricorda le vittime del Primo maggio 1947, la prima riunione della segreteria regionale, composta da membri under 40: Renzo Bufalino, sindaco di Montedoro, vice segretario; Sebastiano Fabio Venezia, sindaco di Troina; Elisa Carbone, sindaco di Sommatino; Daniele Vella, vice sindaco di Bagheria e Francesca Busardò, tesoriera.

E’ stato deciso, su impulso del segretario, di “avviare la conferenza regionale delle donne e creare una rete sui social per connettere tutti i circoli del Pd della Sicilia”.

Ad accompagnare il segretario regionale anche Rosario Filoramo, segretario provinciale di Palermo, che ha annunciato per giovedi 6 agosto alle 18, a Portella della Ginestra, l’ Assemblea congiunta dei circoli del comprensorio ( Altofonte, Piana degli Albanesi, San Giuseppe, San Cipirello) e dell’Unione Provinciale. Tra i punti da discutere: costituzione del coordinamento di area; lotta alla mafia, acqua pubblica, viabilità e utilizzo dei fondi UE.

“Parte oggi una bellissima svolta C’è stato un travaglio vero, ma il Pd mancava. Oggi c’è una forza politica unita che ha discusso e che ora vuole combattere anche in Sicilia per salvare il nostro Paese. Se penso al 2018, quando davano il Pd per un partito spacciato, oggi il Partito democratico corre per essere il primo partito italiano, baricentro fondamentale del Governo di questo Paese e che si sta riorganizzando, come qui in Sicilia, per essere la forza garante dello sviluppo” ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, sabato a Morgantina.