Una vera e propria valanga di carte rischia di travolgere i lavori della Seconda Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana. Alla vigilia della ripresa delle sedute, fissata per lunedì 30 novembre, il percorso della Finanziaria regionale si trova già di fronte a un imbuto procedurale: sul tavolo dei deputati sono infatti piovuti oltre 1.500 emendamenti, un numero che rende materialmente impossibile un’analisi puntuale di ogni singola proposta entro i tempi ristretti fissati dal calendario parlamentare.

La tabella di marcia: tutte le tappe fino al voto finale

Il cronoprogramma stabilito all’unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, guidata dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, non lascia infatti margini di manovra e scandisce in modo serrato l’intera sessione di bilancio dopo la fase preliminare conclusa il 24 novembre nelle commissioni di merito:

Entro lunedì 7 dicembre – Il via libera in Commissione Bilancio: La Seconda Commissione, dove il testo è approdato il 25 novembre, ha di fatto una sola settimana di lavoro effettivo per sbrogliare la matassa delle modifiche aggiuntive ed esitare i documenti finanziari.

La Seconda Commissione, dove il testo è approdato il 25 novembre, ha di fatto una sola settimana di lavoro effettivo per sbrogliare la matassa delle modifiche aggiuntive ed esitare i documenti finanziari. Giovedì 10 dicembre – L’approdo a Sala d’Ercole: Se la Commissione Bilancio riuscirà a rispettare la scadenza, i disegni di legge (Bilancio di previsione 2027-2029 e Legge di stabilità) saranno incardinati in Aula per l’avvio della discussione generale.

Se la Commissione Bilancio riuscirà a rispettare la scadenza, i disegni di legge (Bilancio di previsione 2027-2029 e Legge di stabilità) saranno incardinati in Aula per l’avvio della discussione generale. Sabato 12 dicembre – La finestra per gli emendamenti d’Aula: È fissato a questa data il termine ultimo entro cui i deputati e il governo potranno presentare nuove proposte di modifica direttamente in Assemblea, riaprendo potenzialmente la partita su norme bocciate o stralciate in Commissione.

È fissato a questa data il termine ultimo entro cui i deputati e il governo potranno presentare nuove proposte di modifica direttamente in Assemblea, riaprendo potenzialmente la partita su norme bocciate o stralciate in Commissione. Entro martedì 22 dicembre – Il voto finale: L’ultima tappa prima della pausa natalizia è la scadenza inderogabile fissata per l’approvazione definitiva della manovra, passaggio indispensabile per consentire alla Regione di chiudere i conti in tempo ed evitare il ricorso all’esercizio provvisorio.

La strategia del taglio: solo 30 norme extra

Di fronte all’impossibilità matematica di esaminare e votare oltre millecinquecento testi nei sette giorni che precedono la scadenza del 7 dicembre, il presidente della Commissione Bilancio, Dario Daidone, ha già messo sul tavolo una proposta di mediazione politica per evitare il blocco totale dei lavori: una drastica sforbiciata che ridurrebbe a sole 30 norme extra lo spazio per gli emendamenti aggiuntivi. Secondo lo schema ipotizzato per sbloccare l’impasse, 20 proposte verrebbero assegnate alla maggioranza di centrodestra e 10 alle opposizioni. Qualora l’intesa tra i gruppi non dovesse andare in porto, resta aperta l’ipotesi dello stralcio diretto da parte della presidenza.

I NUMERI DELLA MANOVRA 2027-2029 Bilancio di previsione (Ddl n. 1250): oltre 20 miliardi di euro sul solo 2027.

oltre sul solo 2027. Legge di stabilità (Ddl n. 1251): 5,249 miliardi di euro complessivi nel triennio ( +38,2% rispetto alla precedente manovra), così ripartiti: 2027: 983,5 milioni di euro 2028: 908 milioni di euro 2029: 3,357 miliardi di euro

complessivi nel triennio ( rispetto alla precedente manovra), così ripartiti: Prime misure già votate in Commissione: 60 milioni nel triennio per il piano “Giovani talenti Sicilia” (con il bonus da 10 mila euro ai neolaureati) e 10 milioni di fondi per le università.

L’offensiva delle opposizioni e i nodi politici

A pesare sul conteggio complessivo è soprattutto l’offensiva del Movimento 5 Stelle, che ha depositato da solo quasi 500 emendamenti con l’obiettivo dichiarato dal capogruppo Antonio De Luca e dal coordinatore regionale Nuccio Di Paola di riscrivere la manovra, tagliare i cosiddetti fondi territoriali e dirottare risorse su sanità, crisi vitivinicola e fasce deboli. Sul fronte dei contenuti, resta caldissimo anche il confronto sul Fondo per gli investimenti destinato ai 391 Comuni siciliani, su cui il deputato pentastellato Adriano Varrica ha riproposto criteri di riparto legati alle fasce di popolazione.

La tensione politica non risparmia però nemmeno la stessa maggioranza di centrodestra, alle prese con un braccio di ferro interno sulla gestione delle risorse che ha spinto i vertici dei partiti, a partire dal commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella, a sollecitare un vertice chiarificatore prima del ritorno in Commissione.

Dove eravamo rimasti

Prima della pausa del fine settimana, la Commissione Bilancio era comunque riuscita a muovere i primi passi sul testo base: sono già stati esitati gli articoli del disegno di legge sul Bilancio di previsione e le prime norme della Legge di stabilità, tra cui i fondi per il progetto “Giovani talenti Sicilia”, i contributi per università e scuole e le disposizioni sul versamento dell’Ires per le grandi imprese. Proprio sul bonus da 10 mila euro destinato ai neolaureati, lunedì sono attesi nuovi ritocchi tecnici, ma la vera partita della settimana sarà tutta sulla tenuta del cronoprogramma.