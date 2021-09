la Cisl Fp scrive al Prefetto e al sindaco

“Da 7 mesi la Polizia Mortuaria in servizio nei cimiteri di Palermo aspetta il pagamento degli straordinari svolti per far fronte a un’emergenza senza precedenti”. La denuncia arriva da Roberto Benigno, dirigente sindacale della Cisl Fp Palermo Trapani, che con una nota ha chiesto l’intervento del Prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, del sindaco Leoluca Orlando e del management municipale, per “tutelare un diritto imprescindibile previsto dalle normative contrattuali oltre che dal buon senso”.

“Vanno pagati gli straordinari”

“Da troppo tempo gli operatori vengono rassicurati sull’imminente erogazione di queste somme – aggiunge Roberto Benigno – e ogni volta le promesse vengono disattese. Questo personale, consapevole delle difficoltà attuali, non ha mai fatto venir meno il proprio indispensabile apporto, mostrando un senso del dovere encomiabile. È ora che a loro venga corrisposto quanto dovuto senza ulteriori balletti”.

Il caos cimiteri

Non bastano le inchieste e gli arresti di dipendenti “infedeli”, le mazzette, i guasti al forno crematorio e la perenne emergenza salme. Al cimitero dei Rotoli, il camposanto della vergogna a Palermo, si è aggiunto pochi giorni fa un nuovo orrore. Branchi di cinghiali hanno invaso il cimitero scendendo dal Monte Pellegrino, in cerca di cibo. E lo hanno trovato, banchettando sui morti. Un oltraggio, l’ennesimo, che offende la memoria dei defunti e i loro parenti.

Poco meno di mille salme ancora in attesa ai Rotoli.

Renzi, “su rifiuti e bare Orlando ha fallito”

“Ho e abbiamo rispetto per Leoluca Orlando, che è una presenza storica di questa città e al suo nome sono legate molte cose positive per la ripartenza di Palermo, ma è anche vero che nell’ultimo periodo le cose, soprattutto sui rifiuti e su quel gigantesco e straordinario scandalo delle bare, è una cosa che non ci aspettavamo di vedere. Mi dispiace ma così non va. Orlando ha fallito“. Lo ha detto nei giorni scorsi il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a Palermo, a margine della presentazione del suo libro ‘Contro Corrente’, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione di Palermo e sull’amministrazione Orlando.

Scandalo nazionale

Alcune bare, anche a causa del caldo torrido, sono letteralmente scoppiate, come ha comunicato il direttore del cimitero, Leonardo Cristofaro, al capo di gabinetto Sergio Pollicita, prima di Ferragosto: “A causa della mancanza di fosse dove operare inumazioni, oltre alle elevate temperature, numerosi feretri hanno cominciato a percolare copiosamente“. Lo scandalo del cimitero Rotoli nel capoluogo siciliano, è stato oggetto di una interrogazione parlamentare della Lega di Matteo Salvini.

(Foto in alto: AdnKronos)