DOMANDE ENTRO LE ORE 14:00 DEL 24 NOVEMBRE 2021

È stato pubblicato oggi dall’Ersu Palermo il bando di concorso per per la concessione del beneficio “servizio abitativo – posto letto straordinario” per l’Anno Accademico 2021/22 riservato a studenti con disabilità, approvato con Delibera del CdA n. 28/2021 e determina n. 166 dell’8/11/2021.

Domande fino al 24 novembre

Le domande potranno essere presentate da domani, martedì 9mbre, a partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 14:00 del 24 novembre 2021. Sul portale dell’Ente, la procedura online per la partecipazione al concorso.

Ecco come partecipare

Per richiedere il posto letto straordinario, gli studenti e le studentesse dovranno eseguire esclusivamente la seguente procedura online: Accedere con SPID o CIE all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell’Ente (gli studenti stranieri e i minorenni accedono con codice fiscale e password rilasciata dall’ERSU – registrarsi al primo accesso); Compilare i campi obbligatori del form; Confermare i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi (solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE ma con codice fiscale e password); Validare i dati inseriti nella richiesta PLS riportando nell’apposito campo il codice OTP ricevuto via SMS (solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE ma con codice fiscale e password);

Terminare la procedura.

I documenti da caricare

I richiedenti posto letto straordinario devono caricare (upload), tramite apposita procedura online disponibile nell’apposita sottosezione denominata “Fascicolo” creata nella homepage del portale dei servizi online dell’Ente, la copia del documento d’identità (limitatamente a chi non ha effettuato accesso al portale con SPID o CIE), la copia della documentazione attestante l’invalidità e l’eventuale documentazione aggiuntiva (es. permesso di soggiorno, ISEE parificato, ecc…)

La procedura

Per regolarizzare la richiesta, è necessario eseguire la seguente procedura:

ACCEDERE con SPID o CIE all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell’Ente (gli studenti stranieri e i minorenni accedono con codice fiscale e password rilasciata dall’ERSU – registrarsi al primo accesso);

COMPILARE il form relativo all’acquisizione dei dati relativi alla singola documentazione aggiuntiva (ad esempio, per il documento d’identità, è necessario indicare data di rilascio, data di scadenza, comune che ha rilasciato il documento, ecc…);

SCANNERIZZARE ogni documento in un file pdf della dimensione massima di 2 MB, (es. copia fronte/retro del documento d’identità, certificazione che attesti invalidità, ecc…);

CARICARE (upload) il suddetto file pdf.

Ripetere la procedura per ogni documento scannerizzato.

Scadenza per la compilazione, l’invio e la regolarizzazione della richiesta posto letto straordinario (compresa l’eventuale validazione della stessa, limitatamente a coloro i quali non accedono con SPID o CIE) con OTP:

IL BANDO QUI

Per info

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, l’ERSU risponde: al telefono 091.6541111 (URP, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00; Contact Center dalle ore 8:00 alle ore 19:00); alle email borse@ersupalermo.it (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00); alla LIVE CHAT, presente su Notify, il Portale dedicato alla comunicazione istituzionale dell’Ente (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00); via whatsapp al n. 3398765382 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00).

Per fissare un appuntamento

L’ERSU riceve anche per appuntamento (prenota un appuntamento online):

Uffici di Palermo, Viale delle Scienze, ed. 1 (Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00)

Ufficio di Agrigento, Via Quartararo, 6 (interno ITG “Brunelleschi”) pressi Consorzio Universitario (Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00)

Ufficio di Caltanissetta, Via San Domenico, 45 interno R.U. “Ex Convento San Domenico” (Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00)

Sportello Informativo di Trapani, via Lungomare Dante Alighieri, all’interno del Polo Universitario di Trapani Tel. 0923.569042 o 327.2393129 (Orari di apertura al pubblico).