riscontrati alcuni problemi tecnici

Problemi nel voto online per la corsa alla Presidenza della Regione siciliana. E’ il giorno tanto atteso delle primarie del campo progressista per la scelta del candidato. E’ sfida a tre tra Caterina Chinnici del Pd, Claudio Fava dei Centopassi, Barbara Floridia del M5S.

Le operazioni di voto sono iniziata alle 8 e si protrarranno sino alle 22.

Si vota nei 32 gazebo allestiti in tutta l’Isola (è comunque necessario aver effettuato la registrazione online entro la mezzanotte del 21 luglio) e sulla piattaforma presidenziali22.it.

Proprio sulla piattaforma si stanno riscontrando delle anomalie.

Il problema tecnico

Diversi elettori segnalano di non riuscire a votare. Dopo aver atteso per un po’, compare loro una schermata nella quale si legge: “Raggiunto il limite massimo di tentativi, potrà ripetere le operazioni di voto tra 2 ore, contattare l’ente di riferimento per verificare l’anagrafica”.

Insomma, il sistema di votazione non sarebbe fluido come ci si aspettava dovesse essere.

Barbagallo: “Oggi è una grande festa”

Intanto, il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, diffonde sui social un post, corredato da foto che lo ritraggono al voto, in cui non nasconde la propria gioia. Scrive Barbagallo: “Buon voto a tutti! 43.000 registrazioni superate.

Dopo un’ora di voto, superato il 10% di affluenza in tutta la #sicilia.

Oggi e’ una grande festa di partecipazione popolare e di esercizio della democrazia.

È bello poter votare al mio paese #Pedara, ai piedi del municipio dove per tanti anni sono stato sindaco.

Grazie a tutti per lo straordinario lavoro di squadra e, in particolare, a tutti i militanti del #PD che in questi giorni si sono mobilitati per le #presidenziali22.

Forza Caterina Chinnici, un passo alla Svolta!!”.

Dove votare a Palermo, Catania e Messina

Come detto, si vota anche in 32 gazebo allestiti in varie parti della Sicilia.

Nel Palermitano si trovano a Palermo città in via Magliocco accanto ai portici, a Bagheria in piazzetta Butifar, a Carini al chiostro dei carmelitani, a Corleone in via Valenti e a Termini Imerese in piazza Duomo. Punti voto nel catanese invece a Catania in piazza Stesicoro, ad Acireale in piazza Indirizzo, a Paternò in via Baratta, a Misterbianco in piazza Mazzini, a Caltagirone in piazza Bellini e a Pedara Etnea in piazza Don Bosco. Nel Messinese al voto in piazza Cairoli a Messina, nella piazza del parco urbano a Barcellona Pozzo di Gotto, in piazza Matteotti a Capo d’Orlando, e a Santa Teresa Riva al Palazzo della Cultura.

Gli altri punti voto







Ad Agrigento si può votare in viale della Vittoria, a Sciacca in piazzetta Matteotti, a Canicattì in viale della Vittoria, a Licata in corso Vittorio Emanuele, a Caltanissetta in corso Vittorio Emanuele, a Gela in via Europa, a Ragusa in piazza San Giovanni, a Modica a Largo Innocenzo Pluchino, a Vittoria in piazza Cavour, a Siracusa in piazza Leonardo Da Vinci, ad Augusta in via Garibaldi, a Noto al largo Pantheon, a Trapani al piazzale Ilio, a Marsala a Villa Cavallotti, a Mazara del Vallo in piazza Plebiscito e ad Alcamo in via Foscolo alla Cittadella dei giovani.