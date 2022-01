a colloquio col leader di Noi con l’Italia

È durato oltre un’ora il colloquio tra il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e il leader di Cantiere Popolare-Noi con l’Italia, Saverio Romano, nella sede di Palazzo Orleans a Palermo. Al centro del colloquio la ricomposizione della Giunta, le prossime elezioni regionali e la necessità di proseguire nell’azione di governo nei rimanenti mesi per definire gli obiettivi di fine legislatura e per affrontare la difficile crisi economica e sociale che investe la Regione e lo Stato.

Romano auspica chiarimento coalizione

omano ha auspicato un rapido chiarimento tra le forze politiche della coalizione di centrodestra e ha dato atto a Musumeci della lealtà avuta nei confronti della propria forza politica. Il presidente della Regione proseguirà con gli incontri con i segretari regionali delle forze politiche della coalizione nella settimana, per poi incontrare a Roma, la prossima, i leader delle forze politiche nazionali.

Dopo lo strappo, nel centrodestra si cerca l’unità

Ieri il primo incontro di Musumeci al PalaRegione dove il governatore e il leader di Forza Italia e presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, si sono confrontati per un’ora. Un incontro definito “franco, cordiale e costruttivo”, dopo le polemiche che hanno fatto seguito al voto in Aula sui grandi elettori per il Quirinale.

“Ho iniziato con Gianfranco Micciché, di Forza Italia – ha detto ieri Musumeci – gli incontri con i segretari della maggioranza che sostengono il mio governo. Era giusto iniziare con Forza Italia che è il partito maggiormente rappresentato. Nei prossimi giorni, prima della fine di questa settimana, incontrerò ciascun segretario di tutti i partiti della maggioranza e poi seguirà una riunione collegiale”.

Miccichè, “se De Luca si candida è contro di noi”

Intanto resta l’incognita Cateno De Luca. Il sindaco di Messina ha presentato le dimissioni in vista della candidatura alle Regionali d’autunno.

“Non ho parlato con il sindaco Cateno De Luca di elezioni anche perché se si candida è contro di noi e non gli svelo certo le nostre strategie. Penso dovrebbe ritirare la sua candidatura”. A dirlo il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè alla rada San Francesco dove è andato a trovare il sindaco della città dello Stretto. “Riconosco a De Luca – prosegue Miccichè – di essere un bravo comunicatore, sa fare bene marketing”.