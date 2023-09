Avvicendamento in casa Lega. Cuffaro pronto ad allargare i ranghi in Consiglio

Se rimpasto sarà, Alessandro Anello entrerà in Giunta al posto di Sabrina Figuccia. Lo ha comunicato lo stesso presidente della III Commissione del Comune di Palermo, in una nota inviata alla stampa. Per l’esponente della Lega è un ritorno nel ruolo visto che, già in passato, ha ricoperto lo scranno di assessore allo Sport in era Cammarata tra il 2007 e il 2009. Ma non sarà il solo movimento all’interno di una maggioranza di centrodestra sempre più in fibrillazione. Ormai manca solo l’ufficialità, ma Giovanna Rappa sarebbe vicina a concretizzare l’approdo alla Nuova DC.

Fatto che farebbe salire la delegazione di Totò Cuffaro a Sala Martorana a cinque consiglieri comunali. Numeri che aprirebbero la strada all’ex presidente della Regione per richiedere un secondo assessorato in Giunta. Mosse che preannunciano un rimpasto sempre più vicino, con Forza Italia che continua a chiedere con veemenza l’esclusione di Andrea Mineo dalla Giunta. Per Lagalla si pone un problema numerico visto che, con l’uscita di Giovanna Rappa, gli alfieri della lista del sindaco rimarrebbero soltanto tre. Sotto traccia, il primo cittadino lavora al dialogo con la componente di Azione anche se inizia ad assumere sostanza l’assist fornito dall’ex parlamentare nazionale Carmelo Miceli, che ha proposto all’ex Rettore di azzerare la Giunta e inserire nomi di alto profilo, allargando il discorso alle forza di minoranza.

Anello in Giunta e l’accordo di consiliatura della Lega

Un annuncio, quello di Alessandro Anello, atteso da alcuni giorni. La mossa trova la sua origine nel patto di consilatura sottoscritto dalle anime del Carroccio in sede di creazione della Giunta. Qualora ci fosse stato un cambio di esecutivo, il presidente della III Commissione avrebbe dovuto sostituire Sabrina Figuccia nel ruolo di assessore allo Sport, mantenendo inviariata la rappresentanza della Lega nell’organo di governo di Roberto Lagalla. Elemento che, oggi, si concretizza per dichiarazione dello stesso Alessandro Anello. “In merito ai movimenti dei partiti di maggioranza negli ultimi giorni in Consiglio comunale, in attesa degli eventuali cambiamenti in Giunta, la Lega in piena sintonia con l’operato del sindaco Lagalla ha già dato indicazioni al primo cittadino di procedere al mio ingresso nella squadra di governo al posto della consigliera Sabrina Figuccia, attuale assessore allo Sport e al Turismo, per concretizzare un avvicendamento concordato da tempo con i vertici del partito“.

Giovanna Rappa vicina alla Nuova DC

Cambio di ruolo figlio, per stessa ammissione di Anello, del marasma che sta regnando nella coalizione di centrodestra a sostegno di Roberto Lagalla. Il sindaco si trova in questo momento tra due fuochi: da un lato Nuova DC e Forza Italia, che chiedono una sostituzione di alcuni assessori in Giunta, dall’altra l’ala renziana e quella di Fratelli d’Italia, che vorrebbero mantenere lo status quo. Un equilibrio sempre più difficile da trovare, soprattutto dopo l’uscita di Natale Puma, uomo di fiducia dell’assessore Andrea Mineo, dalla compagine azzurra. Una mossa alla quale Forza Italia ha reagito subito, portando fra i suoi banchi il presidente della V Commissione Salvo Alotta. Ma i cambi in Consiglio Comunale potrebbero non essere finiti, anzi. Manca solo l’ufficialità, ma Giovanna Rappa sarebbe vicina ad ufficializzare il suo passaggio alla Nuova DC. Un movimento di cui si accenna da tempo e che ha trovato forza nelle ultime settimane, complici le interlocuzioni fra le varie forze di maggioranza e il sindaco. Approdo che cambierebbe gli equilibri a Sala delle Lapidi e non solo, con i democristiani che salirebbero a cinque elementi. Un bottino numerico sul quale Totò Cuffaro potrebbe chiedere l’apposizione di un secondo assessorato al sindaco. Le interlocuzioni continuano ma le fibrillazioni si fanno sempre più intense.