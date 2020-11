La denuncia del segretario dem Anthony Barbagallo

“Oggi in V Commissione all’Ars, deputati della maggioranza latitanti. Eppure era in programma un passaggio importante: il parere sul bando che eroga gli aiuti al comparto degli spettacoli dal vivo e delle sale cinematografiche, una misura di iniziativa parlamentare voluta dal Partito Democratico e approvata in Finanziaria. Il bando, alla fine, è stato approvato grazie ai voti dei deputati di minoranza che, in un momento di grave difficoltà in cui versa il settore tra i più colpiti in seguito alla pandemia, hanno dimostrato grande senso di responsabilità”.

Lo dichiara il deputato e segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, che non risparmia una ‘ulteriore stoccata’ al Centrodestra: “un senso di responsabilità che questa maggioranza ha smarrito, se mai lo avesse avuto. Evidentemente questo settore – aggiunge – non sta per nulla a cuore alla maggioranza, reattiva e pronta solo quando ci sono posti da lottizzare e potere da spartire. In estate, con un’aula semi deserta, ha prima approvato due emendamenti con cui si allarga la platea dei beneficiari, inserendo categorie che, seppur meritevoli di sostegno, nulla hanno a che fare con spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, E oggi su sette commissari presenti solo uno di maggioranza e sei delle opposizioni: una assenza fragorosa – conclude – di una maggioranza distratta ed irresponsabile”.