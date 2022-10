adesso si trovano ai domiciliari

I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno eseguito un’ordinanza cautelare ai domiciliari nei confronti di due uomini di 44 anni e di 39 anni, originari di Pollina (in provincia di Palermo), accusati di un furto in abitazione.

Il colpo nella villetta nel gennaio 2021 e le indagini dei carabinieri

I due durante il colpo hanno anche banchettato nell’immobile derubato. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Termini Imerese. Il colpo nella villetta è stato messo a segno nel gennaio 2021.

Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Finale di Pollina hanno permesso di ricostruire quanto successo in quella casa in campagna.

I ladri hanno banchettato prima di andare via dal luogo del furto

I due presunti ladri avrebbero forzato una porta e rubato attrezzi agricoli e vari oggetti. Prima di andare via si sono organizzati un pranzo.

I due uomini agli arresti domiciliari

Partendo dalle tracce biologiche raccolte nel corso del sopralluogo i militari, coordinati dalla procura di Termini Imerese hanno raccolto prove nei confronti dei due indagati che adesso si trovano ai domiciliari.

La cena di “Giuda” nel Trapanese

Nonostante l’invito a cena in un attimo si rimettono i panni dei ladri e rubano la costosa bici elettrica del proprietario di casa. In due sono stati arrestati per un furto in un’abitazione a Valderice, nel Trapanese, due giorni fa. Il paradosso è che i ladri erano gli invitati a cena. Si trattava di due persone che, in virtù delle loro difficoltà economiche, avevano approfittato della generosità del padrone di casa. E alla fine questa generosità è stata amaramente tradita.

Le accuse per i due ladri

Sono stati i carabinieri della stazione di Valderice e della sezione radiomobile della compagnia di Trapani ad avere arrestato con l’accusa di furto in abitazione in concorso un uomo e una donna, presunti responsabili del furto di una bicicletta elettrica all’interno di un’abitazione.

L’ospitalità tradita

L’uomo, 38 anni, senza fissa dimora, e la donna di 50 anni, residente in una comunità del trapanese, hanno approfittato dell’ospitalità dei padroni di casa. Infatti avevano trascorso la serata proprio in casa della vittima, dove saltuariamente i due eseguivano lavori domestici. In quell’occasione erano stati invitati a cena. Un gesto di gentilezza di cui i due hanno abusato perché avrebbero trafugato una bicicletta elettrica dal garage allontanandosi in direzione Trapani.

Subito intercettati

Quando si è accorto della mancanza del mezzo, il proprietario di casa dava l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri che allertava le pattuglie in zona. Al termine di una scrupolosa ricerca, eseguita sia sul territorio di Valderice che su Trapani, i militari dell’arma intercettavano i due nei pressi di via Conte Agostino Pepoli a Trapani a bordo del velocipede rubato poco prima. Ad entrambi gli arrestati, in seguito all’udienza di convalida, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il 38enne in particolare l’autorità giudiziaria disponeva anche l’obbligo di dimora nel territorio di Trapani, mentre la bicicletta veniva restituita al suo legittimo proprietario.