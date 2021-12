La stagione degli sconti si chiuderà il 15 marzo.

La stagione degli sconti si chiuderà il 15 marzo

L’assessore Turano assicura “Il decreto uscirà a giorni”

Saldi invernali 2022 in anticipo in Sicilia. La stagione degli sconti, infatti, inizierà dal prossimo 2 gennaio per concludersi il 15 marzo. Lo scorso anno iniziarono il 7 gennaio a causa delle limitazioni e dei divieti per imprese e cittadini imposti dal Covid19.

L’assessorato regionale alle Attività produttive ha, dunque, accolto la richiesta delle associazioni di categoria per anticipare i saldi invernali.

Turano “Il decreto uscirà a giorni”

“Il decreto uscirà a giorni – assicura l’assessore regionale Mimmo Turano – ho voluto accogliere le richieste delle associazioni dei commercianti, che conoscono a fondo il mercato in questo particolare momento, e anticipare la data”.

Felice “Anticipazione giusta”

“Giusto anticipare la data al 2 gennaio – dice il presidente di Confimprese Sicilia, Giovanni Felice – per non dare ulteriori vantaggi al commercio online. È comunque difficile fare previsioni di vendita, perché il Covid sembra avere cambiato le abitudini dei consumatori”.

Caccia all’affare

Dal 2 gennaio, quindi, subito dopo capodanno, sarà “caccia all’affare” con le associazioni di categoria che sperano in un afflusso massiccio dei consumatori nei negozi. Soprattutto per cogliere segnali di ripresa dopo un periodo fortemente caratterizzato dalla pandemia. Anche quest’anno, infatti, sarà necessario adottare tutte le misure necessarie per limitare gli affollamenti e garantire la sicurezza degli acquirenti. E lo shopping natalizio sarà caratterizzato dall’obbligo della mascherina.

È, comunque, un appuntamento irrinunciabile – assieme ai saldi estivi – per gli amanti dello shopping. E chi spera di trovare l’offerta giusta e vantaggiosa per l’acquisto di abbigliamento, accessori ed articoli di ogni genere.

I saldi invernali 22 nelle altre regioni

Il 5 gennaio 2022 è la data di inizio dei saldi invernali in:

Campania (fino al 1° marzo 2022),

Emilia-Romagna (fino al 5 marzo 2022),

Lazio (fino al 16 febbraio 2022),

Liguria (fino al 18 febbraio 2022),

Lombardia (fino al 5 marzo 2022),

Marche (fino al 1° marzo 2022),

Toscana (fino al 5 marzo 2022),

Umbria (fino al 5 marzo 2022).

Il 6 gennaio 2022 è la data di inizio dei saldi invernali in altre Regioni (ma ancora da confermarsi). Fa eccezione il Trentino Alto Adige, che partirà con i saldi l’8 gennaio per terminare il 5 febbraio.