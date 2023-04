Paura e caos per l’ennesimo incidente stradale avvenuto negli ultimi giorni in Sicilia e in particolare nel palermitano. Lo scontro è avvenuto, questa volta, fra tre mezzi: un autocarro, una Fiat Punto e una Fiat 600 in via Sturzo a Carini.

Bilancio di ben cinque feriti

Il bilancio è di cinque feriti: due donne, un bambino e due uomini. Due di questi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118.

Le donne e il bambino sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti insieme al 118 e agli agenti della polizia municipale. Nel luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri.

Gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Marco Venuti, dovranno accertare le responsabilità dello scontro.

Due giorni prima altri tre gravi incidenti

Appena due giorni prima altri tre gravi incidenti. Uno nel Trapanese dove una ragazza di 20 anni, Sofia Montalto, è morta in uno scontro stradale in contrada Ventrischi, nell’entroterra di Marsala. La giovane era su uno scooter che ad un incrocio si è scontrato con una Fiat Uno.

Con lei c’era anche un ragazzo, che è rimasto ferito, ma le cui condizioni non sono note. Nell’ impatto la vittima è stata sbalzata e dopo un volo di diversi metri è caduta sull’asfalto. I sanitari dell’ambulanza del 118 hanno constatato il decesso.

Incidente ad alta velocità nel Ragusano

Altro incidente con auto ribaltata e conducente ferito a Ragusa ieri sera. Paura per la dinamica del sinistro e per il fatto che l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Trasferito in ospedale, non sembra versare in pericolo di vita ma sono in corso ulteriori accertamenti sanitari. Lo scontro si è verificato poco dopo le 20 in via Ettore Fieramosca, in prossimità del bar Bruscè.

Bambino ferito nel Palermitano

Incidente stradale anche alla periferia di Ficarazzi, nel Palermitano, grave un bimbo di 6 anni che si trova in terapia intensiva all’ospedale dei Bambini di Palermo. Feriti anche la madre, che era alla guida dell’auto finita fuori strada, e il fratellino di appena 2 anni. Si parla di una possibile auto pirata ma su questo sono in corso gli accertamenti della polizia municipale.