Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è attualmente bloccato tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, a causa di un incidente.

Lo comunica l’Anas. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione su un tratto attualmente a doppio senso di circolazione per cantiere in attività sulla carreggiata opposta.

Sono intervenuti la Polstrada e vigili del fuoco, oltre al personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Non ci sono al momento notizie sulle condizioni degli occupanti dei mezzi coinvolti.

Un altro incidente stradale si era verificato ieri sulla Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Augusta. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia stradale, un camion, durante la sua marcia, avrebbe perso due ruote posteriori, finite contro due auto, una Seat Leon ed una Toyota. C’è un solo ferito, B.C., residente ad Adrano, una 14enne ma le sue condizioni sono tutto sommato buone. Il personale della Polstrada, agli ordini del comandante Antonio Capodicasa, ha avviato le indagini per comprendere le cause per cui quel camion ha perso le ruote ma con questo salgono a tre gli incidenti nel Siracusano.

Ancora ieri mattina, una macchina si è ribaltata sulla Catania-Ragusa, all’altezza dello svincolo di Lentini. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri e della Polizia municipale, il conducente ha perso il controllo del mezzo fino a cappotare. Immediati sono stati i soccorsi, i primi a prestare le prime cure al ferito, le cui condizioni non sarebbero gravi, sono stati gli stessi automobilisti in transito. Si sono fermati per provare a tirare fuori dal mezzo l’uomo alla guida del veicolo poi sono arrivate le forze dell’ordine che hanno aiutato il ferito, creando attorno un cordone di sicurezza per consentire di aiutare la vittima ed al tempo stesso compiere i rilievi per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente. Non è chiaro se il conducente sia stato costretto ad una manovra brusca per evitare l’impatto con un altro mezzo o altro: di questo si occuperanno gli inquirenti che avranno una spiegazione dopo aver esaminato ogni elemento.