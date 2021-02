presentazione delle domande entro il 15 febbraio

Servizio Civile Universale, si cercano 55.793 volontari

Presentazione delle domande entro il 15 febbraio

I progetti in Italia e all’estero

Tanti ed interessanti i progetti riguardanti la Sicilia

Le istruzioni per presentare domanda di partecipazione

Scade il prossimo 15 febbraio, alle ore 14:00, il termine per la presentazione delle istanze nell’ambito del Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Si cercano 55.793 volontari

Il bando del 21 dicembre scorso, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche giovanili) e originariamente per 46.891 operatori volontari, è stato successivamente integrato per la selezione di ulteriori 8.902 operatori, portando complessivamente in totale a 55.793 i volontari da impiegare in 3.553 progetti di servizio civile universale che coinvolgeranno altresì i territori delle Regioni italiane interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” (e, tra queste, appunto, la Sicilia). In particolare, con riferimento alle destinazioni in Italia, secondo quanto si legge dal sito del Governo italiano, oltre 48 mila saranno gli operatori complessivamente avviati in programmi di intervento nazionali.

I progetti che coinvolgono i volontari in Sicilia

In Sicilia, tra le altre iniziative di cui all’Allegato disponibile accluso al bando, spiccano gli interventi promossi dall’Unione nazionale pro loco d’Italia con progetti finalizzati alla promozione del patrimonio immateriale e dei beni culturali della Sicilia centrale (123 posti), occidentale (88 posti) e orientale (86). Tra le altre iniziative in Sicilia citiamo quelle promosse dall’Avis nazionale (50 posti nell’ambito del progetto “Giovani per il dono e la salute”), dall’Anpas, l’Associazione nazionale pubbliche assistenze (88 posti per il progetto “2020 Modi per assistere”) e dalla Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia (diversi i posti assegnati ai vari progetti ammessi, da “Nonni Felici” a “Market solidale”). Dei quasi 7 mila operatori volontari che saranno inoltre avviati in servizio in 384 progetti, afferenti a 112 programmi di intervento, finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e da realizzarsi nelle specifiche regioni, con il riferimento all’asse di finanziamento di cui all’asse comunitario 1 – giovani neet, (asse 1 bis – giovani disoccupati), in Sicilia saranno 1.293 gli operatori coinvolti (i posti disponibili al link https://www.serviziocivile.gov.it/media/757816/all14-progetti-pon-iog-sicilia-m6-a1bis.pdf).

Come presentare domanda

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare l’apposita istanza di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma di Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo web https://domandaonline.serviziocivile.it. Attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, i candidati potranno scegliere il progetto per il quale avanzare istanza.

La durata dei progetti in Italia e all’estero

I progetti, che hanno una durata tra 8 e 12 mesi, prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo variabile, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Una volta selezionato il progetto con gli appositi motori di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” o “Scegli il tuo progetto all’Estero”, secondo quanto indicato dal bando, cliccando soltanto il tasto CERCA (senza effettuare, quindi, una scelta negli altri campi proposti) si otterrà l’elenco completo di tutti i progetti. E’ comunque possibile avviare una ricerca mirata, opzionando le voci che interessano. Nella pagina di dettaglio di ciascun progetto è inoltre visualizzato il numero delle domande pervenute per quella sede, dato quest’ultimo aggiornato al giorno precedente la visualizzazione.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema (mediante SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.