La morsa del caldo e l’incubo incendi non danno tregua alla Sicilia. L’ultimo avviso della Protezione Civile Regionale (n. 148 del 20 luglio 2026) conferma che l’isola si appresta a vivere la quarta e la quinta giornata consecutiva di emergenza climatica. Nonostante l’avvicinamento di una sacca d’aria fresca sul Nord Italia, le temperature massime al Centro-Sud resteranno pericolosamente elevate.

Caldo torrido in tutta l’isola: confermato il Livello 3 (Bollino Rosso)

Le previsioni confermano il Livello 3 (ondata di calore persistente). Questo scenario impone l’adozione immediata di interventi di prevenzione per le fasce di popolazione più a rischio. La colonnina di mercurio toccherà picchi estremi nei tre grandi centri urbani dell’isola, sia domani (quarta giornata) che dopodomani (quinta giornata). A Palermo sono attesi 39 gradi per domani, con una parziale flessione a 36 dopodomani. A Catania termometro fisso a 38 gradi sia domani che dopodomani mentre a Messina previsti 38 gradi domani, in ulteriore aumento fini a 39 per la giornata di dopodomani.

Rischio Incendi, continua la fase di “Attenzione” in tutte le province

Il quadro meteorologico, caratterizzato da assenza totale di precipitazioni, venti deboli e un tasso di umidità minima al suolo tra il 20% e il 40%, amplifica drammaticamente il rischio di roghi. La Protezione Civile ha dichiarato la pericolosità ALTA e il livello di allerta ATTENZIONE per tutte le 9 province siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani). Con il livello di “Attenzione”, i Sindaci sono chiamati ad attivare i Presidi Operativi locali. Le condizioni del combustibile vegetale sono tali da poter innescare roghi con una propagazione estremamente veloce.

Palermo ferma le carrozze per il 5° giorno consecutivo

In questo contesto di emergenza climatica, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato l’ordinanza sindacale n. 114 del 20 luglio 2026. Il provvedimento dispone il totale blocco della circolazione per i veicoli a trazione animale per l’intera giornata di martedì 21 luglio. Per il capoluogo si tratta del quinto giorno consecutivo di stop per le carrozze turistiche trainate da cavalli. L’ordinanza recepisce le comunicazioni della Protezione Civile e il regolamento comunale sul benessere degli equidi. La vigilanza sul rispetto del blocco è affidata alla Polizia Municipale.

Le dichiarazioni dell’assessore Fabrizio Ferrandelli

Il provvedimento è stato emanato su proposta diretta dell’Assessorato al Benessere Animale. L’assessore Fabrizio Ferrandelli ha commentato la decisione sottolineando la necessità di fermare il servizio a causa delle temperature estreme: “L’eccezionalità delle condizioni climatiche impone decisioni improntate alla massima prudenza. La tutela degli animali rappresenta un dovere per le istituzioni e un valore condiviso dalla comunità. Per questo abbiamo disposto, per il quinto giorno consecutivo, la sospensione del servizio delle carrozze trainate da cavalli, una scelta necessaria per evitare che gli equidi siano esposti a condizioni di stress e sofferenza determinate dalle temperature estreme. Ringraziamo gli operatori per il senso di responsabilità dimostrato e confidiamo nella collaborazione di tutti fino al termine dell’emergenza”