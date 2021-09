La Cgil annuncia iniziative di protesta

Comincia la scuola in Sicilia e non c’è ancora soluzione per l’assistenza igienico-sanitaria degli alunni disabili gravi non autosufficienti che “così non potranno frequentare le lezioni vedendosi negato il diritto allo studio, mentre un migliaio di operatori formati per lo scopo restano senza lavoro”. Lo denuncia la Cgil Sicilia che assieme alle categorie Flc e Funzione pubblica ha preso parte ieri a un’audizione in V e VI commissione dell’Ars alla presenza anche dei direttori generali degli assessorati al Lavoro e all’Istruzione. Cgil, Flc e Fp denunciano “un rimpallo di responsabilità tra gli assessorati che chiamano in causa anche le ex province, mentre il problema resta irrisolto”.

Compito agli Ata e non alle cooperative

Negli anni passati questo servizio è stato svolto da operatori di cooperative che avevano svolto una formazione specifica di 900 ore. “Oggi – rileva il sindacato – si vorrebbe affidare il compito agli Ata che hanno svolto solo 40 ore di formazione e hanno anche altre mansioni. Il risultato è – sostengono Cgil, Fp e Flc- negare agli studenti non autosufficienti il diritto di partecipare alle lezioni”.

Senza soluzione sarà mobilitazione

Il sindacato ha chiesto un altro incontro con la presenza degli assessori al Lavoro e all’istruzione, per deliberare l’affidamento del servizio agli operatori specializzati delle cooperative, implementando anche le risorse disponibili “che oggi ammontano a soli 4 milioni e non sono pertanto sufficienti ad assicurare i servizi integrativi aggiuntivi previsti per i disabili gravi”. In assenza di soluzioni in tempi rapidi la Cgil annuncia iniziative di mobilitazione.

Problema anche negli anni passati

Il problema in realtà da tempo si trascina in Sicilia. Tanto che nel marzo scorso prese posizione l’europarlamentare siciliano Ignazio Corrao: “La Regione Siciliana ignora i bambini diversamente abili”. Questa la sua denuncia riguardo proprio all’assistenza igienico-sanitaria a scuola dopo la risposta a una interrogazione della Commissione Ue. “In risposta alla mia interrogazione,- disse Corrao – la Commissione Europea tiene a sottolineare che la responsabilità in tema di disabilità è del governo italiano”. In quell’occasione fu chiesto che il governo italiano accendesse i riflettori sul caso Sicilia dove, da inizio pandemia, migliaia di studenti diversamente abili non hanno l’assistenza igienico sanitaria a scuola.