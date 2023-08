Arrestato spacciatore in via Maqueda, gli ordini dei clienti via sms

Ignazio Marchese di

19/08/2023

La polizia di Stato ha arrestato un giovane spacciatore a Palermo che soddisfaceva i suoi clienti prendendo gli ordini attraverso sms. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo bloccato in via Maqueda, nei pressi del mercato “Ballarò” a Palermo.

La perquisizione

Nel corso di una perquisizione gli agenti di polizia hanno trovato addosso 5 grammi di cocaina, e 17 grammi di “hashish” e la somma in contanti di 395. La droga era anche nascosta nel vano portaoggetti del monopattino. In casa è sono stati trovati 253 grammi di hashish, 7 grammi di cocaina e 11 di marijuana, oltre a diverso materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 3.485.

I messaggi sul cellulare

Il domicilio dell’uomo è stato trovato grazie all’intervento dell’ufficio immigrazione. Sul cellulare sono stati trovati sms spediti da presunti clienti interessati all’acquisto di droga. L’indagato è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo.

Il recente precedente nella zona di Ballarò

La zona di Ballarò non è certamente la prima volta che finisce al centro delle cronache dello spaccio. Nel maggio scorso i carabinieri hanno arrestato uno spacciatore nel mercato storico, Sorpreso con circa 300 grammi di hashish marchiati con l’immagine di Scarface. Oltre ai tre panetti di droga sono stati sequestrati 286 euro. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La maxi operazione di marzo

Ballarò resta sicuramente uno dei quartieri più difficili e a rischio per lo spaccio di stupefacenti. Ne sono testimonianza i tanti arresti e soprattutto la maxi operazione del marzo scorso che ha portato a 25 provvedimenti cautelari. Le accuse sono di spaccio di crack nel mercato popolare. L’indagine coordinata dalla Procura è iniziata tra giugno e dicembre del 2020 e ha permesso di scoprire una piazza di spaccio dove era possibile acquistare crack, ma anche cocaina, hashish, marijuana e suboxone 24 ore su 24. La zona dello spaccio era tra via Nunzio Nasi, Piazzetta Lucrezia Brunaccini e Via Mongitore.