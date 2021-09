La testuggine è stata riabilitata dopo le cure all’Izs

Domani, mercoledì 29 settembre, sarà rilasciata in mare una tartaruga, curata e riabilitata presso il Cretam dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Appuntamento alle 10, presso il “Marina Arenella”, con il personale dell’Izs, l’istituto zoo profilattico, e il comandante Sergio Davì, gommonauta esperto di navigazione oceanica, per accompagnare la tartaruga a largo e farla tornare nel suo habitat naturale.

Anticipazioni sulla prossima missione

I giornalisti che parteciperanno al ritorno in mare della tartaruga potranno salire a bordo del gommone per assistere alla liberazione dell’esemplare di Caretta caretta. L’operazione è stata organizzata in collaborazione con l’associazione “Ciuri Ciuri Mare” di Palermo. Il comandante Davì anticiperà alcune informazioni sulla sua prossima missione, la Ocean to Ocean rib, da Palermo a Los Angeles. In particolare sarà raccontata la collaborazione con l’Izs Sicilia su tematiche legate all’ambiente marino e al benessere della fauna marina e terrestre.