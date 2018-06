La candidatura va inviata entro il 25 giugno 2018

Un’occasione per divertirsi, mettersi in gioco in un’esperienza lavorativa stimolante, entrare a far parte di un team consolidato e di uno degli eventi di maggiore richiamo del panorama culturale internazionale. Tutto questo, e tanto altro, vuol dire salire a bordo della squadra dell’undicesima edizione del Teatro del Fuoco – International Firedancing Festival, manifestazione che si svolgerà a Palermo e a Gibellina nella prima settimana di Agosto.

Chi cerchiamo? Giovani allegri, solari e dinamici che desiderano mettersi alla prova nell’ambito della comunicazione e dell’organizzazione di eventi. Le ragazze e i ragazzi che verranno scelti per comporre lo staff di hostess e steward del Teatro del Fuoco si occuperanno infatti di assistere gli artisti e informare il vasto pubblico sul programma, sui temi e i luoghi del Festival nel periodo che precede l’evento ma soprattutto, grazie alla loro voglia di crescere e confrontarsi, contribuiranno alla buona riuscita dell’intera manifestazione durante tutta la sua durata.

Un’imperdibile occasione per estendere le proprie competenze direttamente sul campo, entrando in contatto con professionisti del mondo della comunicazione e dello spettacolo e imparando a conoscere le logiche e le dinamiche che regolano la progettazione di un evento di grandi proporzioni e di lunga tradizione come può essere il Teatro del Fuoco.

Il Festival infatti, nel corso delle precedenti edizioni, è stato premiato per ben due volte dal Presidente della Repubblica Italiana (nel 2009 e nel 2017) in quanto espressione di marketing culturale ed è stato inserito dalla rivista americana Forbes tra i 12 Festival più cool al mondo per cui vale la pena fare un viaggio (2015). Alla sua ideatrice, la giornalista ed organizzatrice di eventi Amelia Bucalo Triglia, è stata recentemente conferita l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Breve storia del Teatro del Fuoco

Il Festival del Teatro del Fuoco nasce a Stromboli nel 2008 da un’idea della giornalista esperta di comunicazione e marketing, organizzatrice di eventi Amelia Bucalo Triglia come prodotto di marketing turistico culturale innovativo, volto alla valorizzazione e promozione della cultura italiana sul piano internazionale facendo sistema con i siti Unesco.

Gli elementi che fanno del Teatro del Fuoco un prodotto unico e innovativo sono la spettacolarità e l’emozionalità basate sull’elevata professionalità di artisti, aziende e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

COMPETENZE RICHIESTE

Sono richieste capacità relazionali e comunicative, grinta, solarità, voglia di mettersi alla prova, conoscenza dei principali canali social, capacità e predisposizione a lavorare in team, voglia di apprendere e fare esperienza nel campo della comunicazione, dell’organizzazione di eventi, dell’ospitalità e del turismo. Gli interessati possono inviare la candidatura entro, e non oltre, il 25 giugno 2018. E’ previsto compenso e rimborso spese.

REQUISITI FONDAMENTALI

– Essere studente universitario o in età inferiore a 30 anni;

– Avere conoscenza della lingua italiana ed inglese;

– Avere disponibilità a lavorare saltuariamente tra il 14 luglio ed il 6 agosto 2018;

– Avere la patente di guida;

– Saper utilizzare i principali canali social, come Instagram, Facebook, e Twitter;

COME CANDIDARSI

Per candidarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo: info@teatrodelfuoco.com specificando in oggetto “STAFF HOSTESS/STEWARD”, allegando una breve lettera di presentazione e il curriculum vitae corredato di foto. Chi supererà la fase di preselezione sarà successivamente contattato dallo Staff Coordinamento per un incontro, a Palermo, entro il 30 giugno.