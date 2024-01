Carabinieri aggrediti da un uomo che non voleva farsi controllare

Un arresto e una denuncia a Terrasini, nel Palermitano, nell’ambito di un’operazione per il contrasto alla movida selvaggia. Nel corso dei capillari controlli un uomo ha aggredito i carabinieri, beccato anche uno spacciatore. Ad operare i carabinieri della compagnia di Carini che nel corso delle ultime settimane avevano già intensificato i controlli. In particolare i fari erano stati puntati in alcune delle aree del territorio terrasinese, maggiormente interessate dal fenomeno della “movida”.

Nervosismo e spaccio di droga

In piazza Duomo un 20enne terrasinese arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Era andato infatti in escandescenza durante il controllo dei carabinieri. L’arresto convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo. In una diversa circostanza, un 45enne invece denunciato alla Procura di Palermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo in questo caso effettuato dalla stazione di Terrasini con il supporto della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia e del nucleo cinofili. Ad essere rinvenuti quasi 80 grammi di marijuana.

Anche segnalazioni in prefettura

Segnalate, inoltre, alla prefettura di Palermo 5 persone in quanto assuntori di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici. In questo caso recuperati dai militari altri 15 grammi di droga. Lo stupefacente sequestrato inviato al laboratorio del comando provinciale di Palermo per le analisi qualitative e ponderali.

La recente rissa

I controlli sono stati potenziati per vari episodi di microcriminalità che si sono susseguiti nelle zone della movida terrasinese. Molteplici le segnalazioni di spaccio e anche di disordini pubblici. Nello scorso mese di dicembre si verificò una rissa in piazza Duomo, poco dopo lo scontro si sarebbe spostato nella vicina villetta comunale. Le indagini condotte dai carabinieri, coinvolti secondo i testimoni oltre dieci giovani. Nessuno si sarebbe presentato al pronto soccorso o avrebbe sporto denuncia. Quando i carabinieri della radiomobile della compagnia di Carini sono arrivati, chiamati da alcuni passanti per strada, non c’era più nessuno.

