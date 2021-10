Oggi il silenzio elettorale, il 10 e 11 ottobre urne aperte

Ieri sera comizi di chiusura nei comuni impegnati nelle prossime amministrative nelle province di Palermo e Trapani. Oggi il silenzio elettorale, mentre domani e lunedì, 10 e 11 ottobre, urne aperte per scegliere sindaci e consigli comunali. In questi territori ad andare al voto sono Terrasini, San Cipirello, Montelepre e Alia nel palermitano, Alcamo e Calatafimi nel trapanese. In tutto quindi 6 Comuni dove il sistema di voto sarà il maggioritario, quindi con un unico turno e vittoria a chi prende più voti, ad eccezione di Alcamo dove invece è previsto l’eventuale turno di ballottaggio (24 e 25 ottobre) se nessuno ottiene il 50 per cento più uno delle preferenze.

La situazione del palermitano

A Terrasini i due candidati sindaco hanno dovuto fare i conti con la pioggia: da una parte il sindaco uscente Giosuè Maniaci, dall’altra il consigliere uscente Giuseppe Caponetti, entrambi sostenuti da liste civiche di estrazione trasversale.

Ben 4 i candidati sindaco a Montelepre, anche loro con a supporto soltanto forze civiche: l’uscente Maria Rita Crisci con la sua civica Reset, Nino Plano con Montelepre Futura, Giuseppe Terranova sostenuto dalla lista Vivere Montelepre, e Beniamino Gaglio appoggiato dalla lista Per Montelepre.

Una soltanto la candidata sindaco invece a San Cipirello, e si tratta di Romina Lupo, ex consigliere comunale nella vicina San Giuseppe Jato, sostenuta dalla lista civica Obiettivo bene comune. La sua suda sarà quella di battere l’astensionismo perché dovranno recarsi alle une almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto per poter rendere l’elezione valida.

Anche ad Alia si è rischiato che ci fosse un solo candidato a sindaco ma alla fine con un ricorso al Tar è riuscito ad essere riammesso Francesco Todaro, 58 anni, già sindaco in questo paese per due legislature a cavallo tra il 2008 e il 2017, sostenuto dalla civica Alia nel cuore. Sfiderà Antonino Guccione che prima dell’attuale commissarimento era a capo del gruppo consiliare di opposizione. Con la civica Per “Alia insieme si può” ci riprova dopo una prima esperienza nel 2017.

La situazione del trapanese

Ad Alcamo si è visto anche qualche big della politica: l’ex primo ministro Giuseppe Conte, oggi leader del Movimento 5 Stelle, è venuto a sostegno della ricandidatura dell’uscente Domenico Surdi, appoggiato oltre che dalla lista dei grilllini anche da quella del movimento civico Abc. A scendere in campo anche l’attuale viceministro delle Infrastrutture Teresa Bellanova che invece è salita sul palco della candidata a sindaco Giusy Bosco, sostenuta dalle liste di Pd, Udc e Sicilia Futura; per il candidato di Fratelli d’Italia, Alessandro Fundarò, è arrivato Giovanni Donzelli, il responsabile nazionale dell’organizzazione del partito di Giorgia Meloni; per Giovanni Cassarà, candidato sindaco sostenuto da 8 liste, Forza Italia, Cantiere popolare, Lega, autonomisti Mna, e le civiche Via, Siamo Alcamo, Alba e Con Alcamo nel cuore, sono venuti gli assessori regionali Toni Scilla e Alberto Samonà, e il già ministro dell’Agricoltura Saverio Romano.

Urne aperte anche nella vicina Calatafimi, commissariata dopo le dimissioni del sindaco Antonino Accardo per via delle sue vicissitudini giudiziarie. Due i candidati sindaco sostenuti da liste civiche: da una parte Caterina Verghetti, dall’altra Francesco Gruppuso.