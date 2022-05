L'avviso della protezione civile regionale

Temporali, venti forti, mari agitati, temperature in discesa ed allerta gialla in Sicilia. Torna il maltempo nell’isola e la protezione civile regionale ha diramato l’avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico numero. 22147. Tale avviso è valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte del 28 maggio.

Allerta gialla in 7 province

Sono sette le province siciliane in cui viene indicata l’allerta gialla. A Palermo, Catania, Messina, Trapani, Enna, Agrigento e Caltanissetta potrebbero esserci dei disagi.

Precipitazioni, temperature, venti e mari

Precipitazioni: Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori centro occidentali.

Temperature: Massime in generale calo, localmente sensibile.

Venti: Forti dai quadranti occidentali sui settori meridionali.

Mari: Molto mosso, localmente lo Stretto di Sicilia.

Previsioni per il 28 maggio, atteso peggioramento

Nel corso della giornata di sabato 28 maggio 2022 la goccia atlantica tenderà ad avvicinarsi alla Sicilia, apportando un deciso peggioramento delle condizioni meteo sul comparto occidentale e settentrionale.

Il posizionamento della piccola perturbazione ad ovest del Trapanese determinerà la risalita di rovesci e temporali che, dal Canale di Sicilia-occidentale, tenderanno a coinvolgere il trapanese-agrigentino occidentale entro le ore mattutine-pomeridiane.

Al pomeriggio seguirà lo sviluppo dei temporali in prossimità dei rilievi tirrenici e sul nord dell’etneo, i quali tramite la correnti sud-occidentali associate in quota tenderanno a sfondare presso i settori costieri settentrionali.

La presenza di deboli correnti settentrionali alle medie-basse quote potrebbe determinare una convergenza delle correnti su questo settore, agevolando la formazione di forti temporali tra palermitano e messinese tirrenico. Non si escludono fenomeni a carattere grandinigeno, nonché possibili forti colpi di vento associati agli eventi temporaleschi.

Altrove, contesto sereno o poco nuvoloso ma tendente a divenire nuvoloso al pomeriggio-sera sull’agrigentino e i settori costieri meridionali, dove potrebbero giungere rovesci e temporali sparsi dal Canale di Sicilia. In serata persiste qualche rovescio o temporale sul nord Sicilia, fin verso il messinese ionico, ma con tendenza ad un veloce miglioramento entro le ore notturne a seguire. Possibili fenomeni in prossimità del siracusano costiero.

Venti moderati di Libeccio sui bacini occidentali, meridionali e sul basso Ionio. Deboli settentrionali altrove. Mossi i bacini occidentali e meridionali, poco mossi i restanti. Temperature in drastico calo ovunque, momentaneamente stabili o in rialzo le massime sul siracusano ionico per venti di terra.