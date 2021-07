Un uomo è morto ieri sera, intorno alle 21.30, in viale Paolo Orsi, ingresso sud di Siracusa, mentre stava attraversando la strada, dopo essere stato investito da un motociclo. Violento l’impatto. Sul posto gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi.

La prima ricostruzione

Secondo la ricostruzione degli agenti la vittima era un senzatetto. Il conducente della moto non si è fermato per prestare soccorsi. Alcuni passanti hanno avvisato il 118 ma i sanitari hanno potuto fare ben poco per salvare la vita all’uomo deceduto poco dopo essere arrivato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

Caccia all’investitore fuggito dopo l’incidente

La polizia municipale sta analizzando i filmati delle telecamere degli impianti di video sorveglianza della zona per risalire al conducente della moto.

Questa mattina altro incidente ma nel Messinese

Un tamponamento a catena fra quattro auto è avvenuto questa mattina sull’autostrada A20 tra lo svincolo di Messina centro e Boccetta in direzione Palermo, praticamente sul raccordo della tangenziale di Messina.

Si contano quattro feriti

Sono rimasti feriti lievemente i passeggeri sulle vetture. Il traffico è rimasto a lungo paralizzato. Sono intervenuti più mezzi dei Vigili del fuoco del comando di Messina.

Incidente forse dovuto alla pioggia

La dinamica del sinistro è da chiarire anche se si presume che la causa dell’incidente è da attribuirsi alle forti piogge e all’asfalto bagnato.

Gli interventi di soccorso e ripristino

L’incidente è avvenuto intorno alle 7,30 del mattino ed ha fatto intervenire più mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Messina provenienti dalla sede centrale e dal presidio fisso CAS (consorzio autostrade siciliane) di Boccetta.

Due le squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate con due autopompe serbatoio, un pick-up con modulo attrezzato e una autobotte pompa. Hanno dovuto operare per districare il tamponamento a catena che ha coinvolto 4 auto e per decongestionare in modo tempestivo la viabilità autostradale fortemente rallentata.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale del 118 per prestare le cure mediche, anche la Polizia stradale per la gestione della viabilità.