La vittima è un 55enne di Bagheria

Si allunga la scia di sangue delle ultime settimane in Sicilia con un’altra vittima rimasta uccisa in un tragico incidente

Muore un cinquantacinquenne

Un uomo di 55 anni di Bagheria, Giuseppe Napoli, è morto nel pomeriggio di lunedì 18 luglio, in un incidente stradale avvenuto lungo la Palermo – Sciacca. Nell’impatto, oltre all’auto della vittima, una Renault Scenic X-Mod, sono rimaste coinvolte anche una Range Rover Evoque e una Fiat Tipo.

Sono rimasti feriti, ma senza gravi conseguenze, i conducenti di queste ultime due vetture: un 55enne di Sciacca e un altro uomo di 57 anni.

La dinamica dello scontro avvenuto al km 52 della statale 624, detta anche Fondovalle, in territorio di Poggioreale (Trapani), è ancora tutta da chiarire. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Santa Margherita Belice e di Castelvetrano, il 118 e i carabinieri della compagnia di Castelvetrano.

Altri incidenti ed altre vittime nello stesso giorno

Nello stesso giorno nell’isola si sono registrati altri incidente ed altre vittime. Scia d’incidenti stradali con tre persone che hanno perso la vita. Due i morti a Gela, nel nisseno, uno a Castelbuono, nel Palermitano.

Due morti a Gela

Un giovane di 17 anni, Rocco Bellia, è morto nella notte a Gela in via Manzoni in seguito ad un incidente stradale. Il diciassettenne era a bordo di una moto Aprilia quando avrebbe perso il controllo della due ruote schiantandosi. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Dietro di lui viaggiava un altro giovane che non avrebbe riportato ferite gravi. Subito dopo l’impatto sono arrivati i soccorritori del 118 e i poliziotti del commissariato di Gela che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un altro mortale lungo la Gela-Manfria

Poche ore prima, nella mattinata, un altro incidente mortale si era verificato sulla Gela-Manfria. La vittima, in quel caso, era il sessantaseienne Roberto Tandurella. Anche lui era in sella alla sua moto quando è avvenuto lo scontro con una Opel a ridosso del quartiere Macchitella.

Morto un uomo sulle Madonie

Due incidenti lungo la Palermo Messina all’altezza di Castelbuono hanno provocato la paralisi del traffico in entrambe le direzioni e la morte di un uomo.

Furgone a fuoco

In direzione Palermo Messina dentro galleria Carbone, prendeva fuoco furgone che trasportava maiali. L’incendio del mezzo avvenuto mentre era in marcia, sembra aver avuto origini accidentali.

Fumo causa incidente in direzione opposta

Il fumo che usciva dalla galleria ha fatto rallentare il traffico in direzione opposta. Un automobilista arrivava a velocità sostenuta ed è finito contro un tir. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. Per lui non c’è stato nulla da fare è morto.

Morto automobilista

L’automobilista, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, non ha avuto scampo. La sua auto è finita quasi completamente sotto al grosso tir: la parte anteriore della vettura è andata distrutta e anche il tetto è stato squarciato per via dell’urto. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco in entrambe le direzioni.