Una produzione Blogsicilia, birrificio Bruno Ribadi, Siciliaondemand e Sevenapp

Trazzera, il programma social tv che racconta la storia del cibo siciliano

Lo show è condotto da Sonia Hamza e la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

Al centro della trasmissione i prodotti dell’agroalimentare siciliano, le eccellenze del territorio e la tradizione gastronomica della nostra regione

Il progetto nasce da un’idea di Giuseppe Biundo, il patron del birrificio Bruno Ribadi

Trazzera: si chiama così il il nuovo progetto audiovisivo dedicato al food e ai prodotti dell’eccellenza agroalimentare siciliana. Trazzera nasce da un’idea di Giuseppe Biundo, patron del birrificio Ribadi. Il format social tv è prodotto da Sevenapp con la collaborazione di Siciliaondemand e Blogsicilia.it

A condurre il programma è stata chiamata la frizzante Sonia Hamza. Con la sua vervè, Sonia detta il ritmo della trasmissione il cui contenuto “food” è affidato a un giovane ed eccellente chef siciliano, Gianvito Gaglio. Lo chef arriva direttamente dalla scuola di Antonino Cannavacciuolo. “E’ stato un onore lavorare a Villa Crespi con chef Cannavacciuolo – racconta Gaglio – perchè è stato un importante momento formativo ed umano. Anche le pacche (gli schiaffoni che per scherzo Cannavacciuolo dedica ai suoi allievi, ndr) sono state importanti”. Gaglio ama la cucina con passione. Ho iniziato sin da piccolo, a casa. “Mantecare, risottare, saltare in padella, ecco le cose che preferisco fare nella mia vita”.

Gli ospiti in studio: cantanti, attori e vip

Ogni puntata di Trazzera prevede la presenza di un ospite in studio. Attori, cantanti e vip si alternano ai fornelli seguendo le direttive di chef Gaglio.

“Questo programma vuole promuovere un consumo consapevole dei prodotti dell’eccellenza agroalimentare siciliana – spiega Giuseppe Biundo, patron del birrificio Ribadi – noi abbiamo un tesoro di biodiversità immenso che il mondo ci invidia. E’ il momento di puntare su questo per sottolineare il valore culturale, sociale ed economico dei prodotti siciliani, un racconto che si può fare attraverso la grande tradizione gastronomica della nostra regione”.

Un programma tv per rilanciare l’agroalimentare siciliano, con allegria e informazioni precise

La costruzione di Trazzera non è stata semplice, come spiega Vincenzo Cusumano, regista e direttore artistico del programma: “La narrativa del programma prevede la presenza di uno chef e di un ospite che faccia sorridere. Il racconto del cibo deve essere fatto in allegria, deve strappare un sorriso. Una missione complicata in questi tempi difficili. Ma siamo convinti di aver creato un contenitore in grado di spiegare, con semplicità e chiarezza, il valore della nostra incredibile produzione agroalimentare”.

Ospite di questa puntata è Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini: “ho preso parte a questa puntata per testimoniare quanto sia forte il sentimento delle istituzioni nei confronti di quegli imprenditori coraggiosi che vanno avanti nonostante la drammatica crisi che stiamo attraversando”.