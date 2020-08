La rassegna

Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime” la rassegna culturale più importante dell’estate è ai nastri di partenza. Il meeting di Rimini Special Edition, aprirà i battenti al Palacongressi dal 18 al 23 agosto in modalità “blended”, sarà cioè trasmesso sulle piattaforme digitali (sito, Social, canale YouTube), mentre alcuni eventi si terranno con presenza di pubblico nella sede della manifestazione a Rimini. Ma il 2020 è anche l’anno della diffusione capillare del meeting in 85 città italiane e 12 Nazioni.

Anche Palermo ospiterà la manifestazione a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici il 18-20-21 e 22 agosto. A Villa Magnisi sarà possibile seguire in streaming o in modalità interattiva la manifestazione riminese unitamente ad incontri e conversazioni dal vivo.

Si comincia il 18 alle ore 11 con Mario Draghi, già presidente della Banca Centrale Europea e Bernard Sholz presidente della Fondazione Meeting. Si potrà seguire questo incontro inaugurale a Villa Magnisi in collegamento streaming. Seguirà in loco una conversazione sui temi trattati con il Ragioniere Generale della Regione siciliana Ignazio Tozzo e Vincenzo Paradiso direttore generale Biks spa.

Nel pomeriggio uno degli appuntamenti più attesi della kermesse palermitana, l’incontro dal vivo con Daniele Mencarelli Premio Strega giovani 2020 e il professore Daniele La Barbera, primario di psichiatria del Policlinico di Palermo, da titolo: “La ferita e la sorpresa dell’umano”.

Per ragioni di sicurezza imposte dalle restrizioni Covid, è richiesta la prenotazione agli incontri del meeting, da effettuare attraverso il seguente link: http://linktr.ee/meetingpalermo sarà vietato l’accesso a chi è privo di mascherina. Raggiunta la capienza massima consentita non sarà più possibile l’accesso.

Regole stringenti che, tuttavia, consentiranno di poter svolgere la manifestazione in tutta sicurezza snodandosi tra incontri, spettacoli e mostre che sarà possibile visitare in modalità virtuale, in collegamento con i curatori che le introdurranno e risponderanno alle domande dei partecipanti collegati da Palermo.

Di grande rilievo, come da tradizione, i relatori: tra i più importanti il premio Nobel per la pace 2006 Muhammad Yunus, intellettuali e opinion leaders come Sabino Cassese, Umberto Galimberti, Enrico Letta, Ermete Realacci, Luca Ricolfi, Luciano Violante, Joseph Weiler (che terrà la relazione sul tema dell’edizione), il presidente della CEI monsignor Gualtiero Bassetti, il presidente della Fraternità di CL don Julián Carrón, gli scrittori Paolo Giordano e David Quammen.

Nutrito anche l’elenco dei rappresentanti delle istituzioni e dei politici che sono stati invitati, a partire dal presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, al commissario europeo per gli Affari economici Paolo Gentiloni, a Paola De Micheli, Roberto Gualtieri e Roberto Speranza. Il tema del rapporto tra i diversi livelli istituzionali verrà affrontato in due riprese, sabato 22 agosto con i presidenti di Regione, quando Stefano Bonaccini, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti, Jole Santelli, Giovanni Toti, Luca Zaia risponderanno alle domande di Sabino Cassese e venerdì 21 con autorevoli protagonisti della scena politica italiana in un incontro promosso dall’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà al quale sono stati invitati Maria Elena Boschi, Graziano Delrio, Luigi Di Maio, Maurizio Lupi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Roberto Speranza e Antonio Tajani.

Ospite a Rimini anche il Presidente della Regione Nello Musumeci e Salvatore Taormina, dirigente regionale della Regione Siciliana in un gioco di rimandi tra Rimini e Palermo.

E’ possibile consultare il programma del Meeting a Palermo utilizzando questo link: http://tiny.cc/meetingpalermo