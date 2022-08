L’Udc correrà con il proprio simbolo alle regionali in Sicilia. le voci di un accordo che averebbe comportato la sparizione del simbolo nell’isola sono subito state smentito del partito di Cesa che, addirittura, minaccia querele

La smentita in pochi istanti

“Lo Scudo crociato sarà presente alle prossime Elezioni Regionali in Sicilia: l’Udc parteciperà alla competizione elettorale con proprie liste radicate nei territori. La Segreteria nazionale dell’UDC smentisce le notizie diverse. Il partito ha dato mandato ai propri avvocati per valutare eventuali azioni legali” si legge in una nota che fa riferimento ad un articolo su voci subito smentite

Il risiko dei nomi

Tutto nasce dal risiko in corso sui nomi, sugli accordi e sulle candidature che porterà a non utilizzare, probabilmente, tutti i 38 simboli che sono stati depositati.

I nomi del centrodestra

Su 38 simboli depositati però non è detto che tutti saranno utilizzati. L’MpA infatti potrebbe avere una unica lista escludendo Ora Sicilia e Movimento Via. La lista di Lombardo si andrà ad aggiungere alle liste del centrodestra unito sulla candidatura di Renato Schifani, spinta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega-Prima l’Italia, Nuova Dc di Cuffaro e Udc. Possibile anche una lista con il nome di Schifani. In Forza Italia Gianfranco Micciché correrà per il Senato. In pole tra i candidati di peso ci sono Edy Tamajo, Pietro Alongi e forse Francesco Cascio. Adelaide Mazzarino, Giuseppe Di Stefano. In Fratelli d’Italia a Palermo ci saranno Alessandro Aricò e Marco Intravaia, Fabrizio Ferrara, l’avvocato Michele Pivetti e Brigida Alaimo.

Le liste e i candidati presidente

Sono 6, ad oggi, le liste che sosterranno la corsa di Renato Schifani, 4 quella di Caterina Chinnici. Poi ci sono le tre o più liste per Cateno De Luca. Gaetano Armao dovrebbe correre con i simboli di Azione Italia Viva racchiusi in un’unica lista. C’è anche Eliana Esposito sostenuta da Siciliani Liberi.