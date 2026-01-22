Mutui sospesi e prestiti scontati:

UniCredit ha annunciato l’attivazione di un pacchetto di interventi straordinari a favore di famiglie e imprese con residenza o sede legale e operativa in Sicilia, colpite dai recenti eventi meteorologici avversi che hanno interessato l’Isola nei giorni scorsi. L’iniziativa, resa operativa dalla banca, è rivolta ai clienti che abbiano subìto danni diretti a seguito dell’ondata di maltempo e si inserisce in un più ampio quadro di supporto ai territori colpiti da situazioni di emergenza.

Moratoria sui mutui per famiglie e imprese danneggiate

Tra le principali misure predisposte da UniCredit figura una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari. La sospensione è destinata alle imprese con sede legale o operativa nelle aree interessate dagli eventi atmosferici e ai clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori danneggiati. Le richieste di sospensione delle rate dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2026, secondo le modalità indicate dalla banca.

Finanziamenti a condizioni agevolate per la ripresa

Oltre alla moratoria, UniCredit mette a disposizione di imprese e privati anche prestiti a tassi e condizioni agevolate, con l’obiettivo di favorire la ripresa economica e supportare le necessità finanziarie derivanti dai danni subìti. Le filiali UniCredit presenti sul territorio siciliano sono a disposizione dei clienti per fornire informazioni dettagliate sulle procedure di sospensione dei pagamenti, nonché per chiarimenti sulle ulteriori misure di sostegno attivate.

Le dichiarazioni

Il Regional Manager Sicilia di UniCredit, Salvatore Malandrino, ha dichiarato:

A conferma della vicinanza ai territori in cui opera, UniCredit ha reso disponibile un pacchetto di interventi straordinari a sostegno di tutte le realtà del territorio siciliano che hanno subito danni a causa del maltempo: una prima e rapida risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare questa situazione di emergenza”.

FAQ (Domande e risposte)

1) Chi può richiedere gli aiuti UniCredit in Sicilia?

Famiglie e imprese con residenza o sede legale e operativa in Sicilia che abbiano subìto danni diretti a causa dei recenti eventi meteorologici avversi.

2) In cosa consiste la moratoria sui mutui annunciata da UniCredit?

È una sospensione di 12 mesi delle rate dei mutui ipotecari e chirografari, prevista per i soggetti danneggiati.

3) Quali mutui rientrano nella sospensione?

Sono inclusi mutui ipotecari e mutui chirografari, sia per famiglie sia per imprese, se rientrano nei requisiti territoriali e di danno.

4) La moratoria vale sia per le famiglie che per le imprese?

Sì. Vale per:

imprese con sede legale o operativa nelle aree colpite

privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori danneggiati

5) Entro quando va presentata la richiesta di sospensione delle rate?

Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo 2026.

6) Come si presenta la domanda di moratoria?

Secondo le modalità indicate dalla banca. Le filiali UniCredit in Sicilia forniscono assistenza operativa e informazioni aggiornate.

7) UniCredit offre anche prestiti oltre alla moratoria?

Sì. Il pacchetto include anche finanziamenti a tassi e condizioni agevolate per sostenere le spese legate ai danni e la ripresa.

8) A cosa servono i finanziamenti agevolati previsti da UniCredit?

A supportare le necessità finanziarie di famiglie e imprese dopo i danni, favorendo la ripresa economica.

9) Le filiali UniCredit in Sicilia possono aiutare nella procedura?

Sì. Le filiali sono disponibili per fornire informazioni su:

sospensione delle rate

accesso ai prestiti agevolati

ulteriori misure di sostegno

10) Chi ha rilasciato la dichiarazione ufficiale sull’iniziativa?

Il Regional Manager Sicilia di UniCredit, Salvatore Malandrino, che ha ribadito la volontà di dare una risposta rapida a imprese e famiglie colpite dall’emergenza.