90 assunzioni

L’Università degli Studi di Palermo avvia quattro procedure concorsuali per posti a tempo indeterminato. Sono una novantina i posti da ricoprire. In particolare, 2 posti per categoria EP, 14 Posti per categoria D, 60 Posti per categoria C e 16 Posti per categoria C.

I profili ricercati da Unipa

Il primo bando riguarda una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di categoria EP – posizione economica EP1 – a tempo pieno e indeterminato da destinare all’Area Ricerca e all’Area Terza Missione. Il secondo bando pubblicato oggi è per un concorso pubblico, sempre per titoli ed esami, per la copertura di 14 posti di categoria D – posizione economica D1 – a tempo pieno e indeterminato da destinare alle Strutture decentrate e uffici dell’Amministrazione Centrale.

Circa 90 i posti a bando

Il terzo bando è per 60 posti di categoria C – posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato da destinare alle Strutture decentrate e uffici dell’Amministrazione Centrale. Il quarto bando avvia una selezioni pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 16 posti di categoria B – posizione economica B3 – a tempo pieno e indeterminato da destinare alle Strutture decentrate e uffici dell’Amministrazione Centrale. Le domande dovranno essere presentate tutte per via telematica, attraverso il sito dell’Unipa, entro il settembre 2022.

Assunzioni anche nell’area tecnico-scintifica

Nei giorni scorsi l’Università degli Studi di Palermo ha indetto altri due concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti nell’area tecnico-scientifica ed elaborazione dati. In particolar modo, le posizioni ricercate riguardano un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento d’ingegneria. In particolare, l’ambito è quello di ingegneria meccanica e tecnologie meccaniche, un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica scientifica ed elaborazione dati, da destinare al Dipartimento d’ingegneria, ambito ingegneria chimica e sicurezza dei laboratori, a tempo pieno e indeterminato.