I due paesi da 3 mesi Covid free, dosi anche a non residenti

I comuni di Palazzo Adriano, nel Palermitano, e di Roccafiorita, nel Messinese, dove le somministrazioni di vaccino hanno superato la soglia massima del 100%, sono da tre mesi Covid free.

In particolare Palazzo Adriano, noto come il paese del set del film ‘Nuovo Cinema Paradiso’ di Giuseppe Tornatore, ha raggiunto quota 104%, mentre Roccafiorita 117%. Il superamento del tetto massimo, del 100%, è avvenuto per gli utenti arrivati da cittadine limitrofe, turisti di passaggio e coloro che pur essendo residenti altrove hanno deciso di vaccinarsi in questi due paesi siciliani.

Ma rimangono tre comuni in zona arancione

A fronte di questo dato nell’isola, che viaggia a più velocità nella somministrazione dei vaccini, si registrano tre comuni che sono in zona arancione per il diffondersi dei contagi: Limina e Monforte San Giorgio, nel Messinese, e Nicolosi nel Catanese.

I contagi odierni in Sicilia

Sono 501 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 26.376 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 491. L’incidenza resta all’1,9% come ieri.

L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 1.705 casi, al secondo il Veneto con 1.603 casi, al terzo il Lazio con1.089 casi, al quarto la Campania con 1.037 casi, al quinto l’Emilia Romagna con 929 casi e al sesto il Friuli Venezia Giulia con 615 casi e al settimo il Piemonte con 566 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 9.734 con un aumento di 121 casi. I guariti sono 385 mentre si registrano 9 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.125.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 388 ricoverati, con 6 ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 43, lo stesso numero rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 74 casi, Catania 153, Messina 133, Siracusa 42, Ragusa 21, Trapani 35, Caltanissetta 11, Agrigento 30, Enna, 16.

Gimbe, in Sicilia aumentati i contagi nell’ultima settimana

“Nella settimana che va dal 10-16 novembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti (196) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (12,2%) rispetto alla settimana precedente In Sicilia. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (9,7%) e in terapia intensiva (5,5%) occupati da pazienti in cura per coronavirus”.

Lo rende noto il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi su andamento epidemia, forniture e somministrazioni, nuovi vaccinati, coperture e terza dose. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 70,6% (media Italia 76,8%) a cui aggiungere un ulteriore 3,0% (media Italia 2,3%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 35,8% (media Italia 53,3%); il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 100,0% (media Italia 59,6%). Ecco l’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Catania 115, Messina 107, Siracusa 88, Caltanissetta 58, Trapani 51, Agrigento 49, Palermo 47, Enna 46 e Ragusa 31.