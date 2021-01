Ieri in Sicilia sono stati somministrati 7.743 vaccini anticovid su altrettanti soggetti rientranti nel target previsto dal piano nazionale. Salgono così a 51.558 le persone che in Sicilia sono state sottoposte a vaccino dall’avvio della campagna vaccinale. Il dato è estratto dalla piattaforma nazionale e in aggiornamento.

In Sicilia anche i medici libero professionisti e odontoiatri iscritti ai rispettivi albi saranno chiamati su base volontaria alla somministrazione del vaccino anti Covid e a riceverlo in via prioritaria. Il via libera è arrivato stamattina dalla Regione grazie ad un protocollo siglato dall’assessore regionale della Salute Ruggero Razza e il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, in rappresentanza degli Omceo siciliani. Presente alla firma anche il presidente Cao Messina Giuseppe Renzo, coordinatore regionale delle Commissioni albo odontoiatri.

L’intesa stabilisce le modalità di vaccinazione e di reclutamento dei professionisti vaccinatori.

Ogni Ordine provinciale provvederà a stilare due elenchi (albo medici e albo odontoiatri) di prenotazione degli iscritti per ricevere o somministrare il vaccino. Le due liste saranno pubblicate nei rispettivi siti istituzionali e inviate all’Asp di competenza.

Fa discutere intanto il caso di Scicli tanto che un’interrogazione urgente è stata presentata da Nello Dipasquale e da Stefania Campo, parlamentari regionali rispettivamente del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Secondo una prima ricostruzione, nella giornata del 6 gennaio sarebbero avanzate delle dosi ed a quel punto sarebbero stati inviati messaggi e fatte telefonate a parenti, amici e conoscenti che si sono riversati nell’ambulatorio. Erano talmente tanti che si è formata una lunga coda, con tanto di assembramento, alla faccia delle disposizioni per il contenimento del Covid19. Frattanto, è caduta una testa, infatti è stato rimosso Caudio Caruso che, fino a poche ore fa, ricopriva il ruolo di responsabile del centro vaccinazione di Scicli. Una decisione che è stata assunta dall’Asp di Ragusa dopo quanto accaduto.