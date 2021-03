La nota di Unci Sicilia

Anche i giornalisti siciliani saranno inseriti tra le categorie prioritarie

La conferma dell’assessore alla sanità Ruggero Razza

Soddisfazione dall’Unci

Anche i giornalisti potranno godere della priorità per la somministrazione dei vaccini anti Covid. La conferma dopo che il sindacato dei giornalisti aveva chiesto all’Assostampa di attivarsi per “chiedere all’assessore regionale alla Salute d’inserire i cronisti in una lista istituzionale di somministrazione del vaccino”.

Cronisti tra le categorie essenziali

“Apprendiamo con piacere dall’assessore alla Salute della Regione siciliana Ruggero Razza che anche la categoria dei giornalisti sarà inserita tra quelle essenziali da vaccinare contro il covid”. Così l’Unci Sicilia, gruppo di specializzazione del sindacato dei giornalisti, commenta quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente televisiva catanese Rei Tv dall’esponente del Governo Musumeci.

Vaccinazioni a categorie essenziali in settimana

Razza ha affermato che “la vaccinazione dei servizi essenziali avrà inizio questa settimana e che tutte le categorie maggiormente esposte, inclusa quella dei giornalisti, dovranno essere comprese”. La tutela sanitaria anti covid dei cronisti era stata sollecitata nei giorni scorsi proprio dall’Unci Sicilia quale riconoscimento alla funzione di “servizio pubblico” che la categoria svolge, garantendo il diritto dei cittadini a essere informati spesso in condizioni di forte disagio.

La proposta di una raccolta firme

Nei giorni scorsi era stata lanciata l’idea di una raccolta di firme tra i colleghi per sensibilizzare l’assessore Ruggero Razza ad allargare la vaccinazione anche ai giornalisti, vigilando su furbizie e scorciatoie nella somministrazione. L’obiettivo dell’Unci è dare la possibilità ai cronisti di “continuare a lavorare sotto l’ombrello di una maggiore serenità”.