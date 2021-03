sono 34 le parrocchie coinvolte

Tutto pronto, o quasi, per la somministrazione del vaccino anti Covid19 in circa 500 chiese siciliane sabato 3 aprile.

Il target di riferimento è quello dei cittadini di età compresa tra i 69 ed i 79 anni, ai quali è destinato il vaccino Astrazeneca.

Individuate 34 parrocchie nella Diocesi di Palermo

Per quanto riguarda la Diocesi di Palermo, sono 34, tra città e provincia, le parrocchie che ospiteranno le vaccinazioni.

Le vaccinazioni nelle parrocchie di Palermo

Le parrocchie di Palermo che hanno aderito all’iniziativa sono: Cattedrale (corso Vittorio Emanuele), Maria SS. delle Grazie (Corso Dei Mille 1085/B – Roccella), Maria SS. Madre della Misericordia (Via Liguria 6), S. Vincenzo de’ Paoli (Via dei Quartieri 19), Maria SS. del Perpetuo Soccorso (Via Madonna del Soccorso 2 – Altarello), Maria SS. Madre della Chiesa (Via Montecarlo 2), S. Michele Arcangelo (Via Sciuti 49), S. Espedito (Via Nicolò Garzilli 28B), Maria SS. Assunta (Via Mater Dei 9 – Mondello Valdesi), S. Chiara d’Assisi (Via Giuseppe Crispi 7), Madonna della Provvidenza (Via Ammiraglio Rizzo 68), Nostra Signora della Consolazione (Via dei Cantieri 66), Maria SS. Immacolata (Via Gustavo Roccella 4 – Montegrappa), S. Basilio (Via Cesare Terranova 35), Sacro Cuore di Gesù

(Via Noce 126), SS. Crocifisso (Via Galletti 30 – Acqua dei Corsari), S. Ernesto (Via Campolo 9), Santi Cosma e Damiano (Via Torretta, Sferracavallo), S. Gregorio Papa (Via San Martino 54, Boccadifalco), S. Teresa (Via Filippo Parlatore 67), S. Giovanni Apostolo (Via Paladini 7), Gesù, Maria e Giuseppe (Via Sacra Famiglia), S. Luigi (Via Ugdulena 32), S. Caterina da Siena (Via dell’Airone 18 – Borgo Ulivia), S. Francesco di Paola (Piazza Santa Oliva 3), S. Cristina V.M. (Piazza Santa Cristina – Borgo Nuovo).

Le vaccinazioni nei paesi della provincia che ricadono nella Diocesi di Palermo

In provincia le vaccinazioni si terranno nelle seguenti chiese: S. Martino Vescovo (San Martino delle Scale), SS. Annunziata (Piazza SS. Annunziata – Caccamo), S. Antonio (Piazza Sant’Antonio 20 – Termini Imerese, presso chiesetta della Madonna della Provvidenza), Maria SS. Immacolata (Via don Giuseppe Puglisi – Godrano), S. Nicola di Bari-Chiesa Madre- (Piazza Duomo 17 – Termini Imerese), Madonna della Consolazione (Piazza Vittorio Emanuele – Termini Imerese), Immacolata Concezione (Piazza Mons. Lo Cascio – Ventimiglia di Sicilia, Maria SS. Immacolata

(Via V. La Mantia 1 – Cerda).