All'Hub della Fiera porte aperte dalle 8 alle 24

L’iniziativa della Regione durerà tre giorni, fino a domenica

Si rivolge agli ultra 80enni ed agli over 18 che li accompagnano

Porte aperte in tutti gli hub provinciali dell’isola

Si chiama “Proteggi te e i nonni”, è la nuova iniziativa della Regione per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale contro il Covid19 e partirà domani, venerdì 21 maggio, in tutti gli hub provinciali dell’isola per quello che sarà un lungo weekend che si concluderà domenica, 23 maggio. Tra questi anche quello della Fiera del Mediterraneo che, dalle 8 alle 24, aprirà le porte del padiglione 20 anche agli anziani e ai giovani che decideranno di venire insieme a immunizzarsi dal Coronavirus.

Non occorre la prenotazione

Per tre giorni, dunque, fino a domenica 23 maggio, giornata conclusiva di “Proteggi te e i nonni”, over 18 e over 80 potranno recarsi insieme senza prenotazione all’hub provinciale di Palermo. Un altro modo per dare nuova linfa alla campagna vaccinale.

A chi si rivolge

Per partecipare basta aver compiuto i 18 anni, accompagnare un ultraottantenne a vaccinarsi (anche se non si è legati da vincoli di sangue) e aderire alla vaccinazione con un siero a vettore adenovirale, il monodose Johnson & Johnson o Vaxzevria, nuova denominazione del vaccino AstraZeneca. Agli anziani sarà invece somministrato un vaccino a mRna, Pfizer o Moderna. Gli accompagnatori over 18 possono essere anche più di uno. E non è necessario avere un vincolo di parentela con l’over 80. Un’opportunità importante, specie per i più giovani, per vaccinarsi in tempi brevi.

Si specifica che ultraottantenni e over 18 possono venire insieme a vaccinarsi alla Fiera del Mediterraneo solo nel turno 8-24, nonostante, dalla mezzanotte del 21 maggio, l’hub effettui somministrazioni h24. Il nuovo padiglione 20A (che sarà inaugurato alla mezzanotte di oggi), infatti, è attualmente riservato a due target specifici, ovvero quello dei cittadini tra i 16 e i 59 anni con patologie non gravi e quello della fascia di età 40-59 anni senza patologie.